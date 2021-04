ROBERTO PIAZZA QUEDÓ POSTRADO EN MADRID

Roberto Piazza, el diseñador de alta costura de 61 años, se instaló en Madrid, España, para trabajar, acompañado por su pareja, Walter Vázquez. Allí, tuvo varias caídas que lo dejaron postrado y padeciendo fuertes dolores en todo el cuerpo. Antes de su regreso a la Argentina, grabó un video para contar sobre su delicado estado de salud que mostraron en el programa Los Ángeles de la Mañana, conducido por Ángel de Brito y por la pantalla de El Trece.

“Hola, soy Roberto Piazza, como podrán ver no (estoy) en el mejor estado de mi vida. Quiero pedirles que hagan extensivo esto porque estoy solo con Walter, aquí en el departamento. Tuve tres caídas muy fuertes, dos de espalda en la nieve, en el hielo, y me destrocé la espalda. Al tiempo me caí de las escaleras del edificio, me resbalé por la nieve también”, explicó el modisto.