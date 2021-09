ROCÍO MARENGO CRITICÓ A KARINA LA PRINCESITA POR SU ROL DE JURADO EN LA ACADEMIA: “ESO ES HACER TRAMPA”

En la gala del martes por la noche, Marcelo Tinelli hizo un importante anuncio que sorprendió a los presentes en el estudio de La Academia. Ante la ausencia de Pampita -que no se presentó al programa por cumplirse un aniversario de la muerte de su hija Blanca-, la producción decidió convocar a Karina La Princesita para que ocupara su lugar. Esto generó polémica ya que la cantante forma parte de la competencia.

“Como participante, si a mí me ponés a evaluarme a un compañero que todavía no bailó y que todavía no se fue del certamen, me hace ruido. Es raro”, admitió la cantante en diálogo con Teleshow, y agregó que estaría de acuerdo si alguno de los participantes se quejara. “No tuve ningún comentario, pero de tenerlo, opino lo mismo”, señaló.

El momento llegó en la gala del miércoles, en el que la intérprete de “Corazón mentiroso” estuvo a ambos lados del mostrador. Primero, como jueza del último participante de la disciplina “Una que cantemos todos”. Luego, como participante, a la espera de revelación de los puntajes secretos, en esta oportunidad a cargo de Jimena Barón. Y la encargada del reproche no sorprendió a nadie, ya que Rocío Marengo suele ser la indicada a la hora de encabezar los reclamos sindicales en La Academia.

Junto a su bailarín Rafa Muñiz, Karina escuchaba las devoluciones del jurado, y protagonizó uno de sus habituales cruces con Ángel de Brito. El periodista le marcó que había llegado a su techo y la cantante prefirió quedarse con la evolución que destacó Hernán Piquín, en tanto experto en baile. “Acá de jurado arrugaste bastante”, contraatacó el conductor de LAM, haciendo referencia a que había estado blanda a la hora de poner puntajes. “Yo no puedo jugar en contra. Yo soy participante también”, se defendió La Princesita, mientras detrás suyo se iniciaban los reclamos. Y todas las miradas, y las palabras, apuntaban a Marengo.