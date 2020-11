ROCÍO MARENGO ENFRENTÓ EL RUMOR DE EMBARAZO TRAS SU SALIDA DE “MASTERCHEF CELEBRITY”

Sofía Pachano, Analía Franchín, Claudia Villafañe, Claudio Turco García, Rocío Marengo y Christian Sancho compitieron el domingo en la gala de “Masterchef Celebrity” por permanecer en el certamen de cocina de Telefe.

Finalmente, Marengo, quien había llegado a la final en Chile y venía con buenas performances, quedó eliminada del programa.

“Ro, primero agradecerte por tu frescura, tu simpatía, por tus chistes, por tu humor”, enumeró el conductor Santiago del Moro y los jurados coincidieron en ponderar sentido del humor de la participante.

“Ninguno de tus compañeros pasó por tantos estados de ánimo como vos, pero siempre aportando alegría y desdramatizando”, dijo Betular.

“Hoy fallaste, pero así es el certamen y ya lo sabías”, completó del Moro en referencia al paso de la modelo por la edición chilena del reality, donde fue subcampeona. “Es inesperado, pero me voy feliz, orgullosa de haber participado en dos ediciones de Masterchef”, dijo Rocío.

Y Del Moro agregó: “Sé que tu vida en este momento pasa por tu maternidad, y va a llegar”. “Así es”, lo pisó ella, con una sonrisa de emoción, la misma que expresaban los rostros de los otros participantes.

“Vi muchas caras de misterio y me las banqué todas. Ahora, ustedes se bancan mi misterio (…) Si estoy embarazada, lo van a saber en el próximo capítulo”, cerró con intriga y una sonrisa pícara la pareja de Eduardo Fort, hermano de Ricardo.

Lo cierto es que ante el rumor instalado de posible embarazo, la rubia habló con Flor Vigna en los clásicos vivos de Instagram con los participantes del reality y aclaró que no está en la dulce espera.

“Yo hice como que me iba con angustia y me toco la panza de angustia. Y después en la entrevista me preguntan si estoy embarazada y no me importaba nada, quería dejar el misterio a morir. Pero no, no, se me dio así la situación y remé lo que había”, sostuvo Rocío.