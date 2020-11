ROCIO OLIVA HABLÓ DE LA MUERTE DE MARADONA

Tras expresar su angustia en Polémica en el bar el día que Diego Maradona murió, Roció Oliva estuve este domingo en un programa de televisión y, más tranquila, se refirió a la situación que atraviesa tras el fallecimiento de quien fuera por seis años su pareja. “No lo podía creer”, dijo sobre el momento en que se enteró de la muerte del Diez.

En el inicio de la charla con Gabriel Anello en Fútbol sin manchas (Canal 26), la joven de 30 años hizo referencia a su estado emocional. “Hay que seguirla, tengo que trabajar, la vida sigue. Cuesta, pasan los días y es peor. Este es mi trabajo, vivo de esto, a esto me debo y me gusta y a él le gustaba que lo homenajeen viendo sus goles”, destacó. Y tras aclarar que iba a hacer lo posible “para no emocionarse”, soltó con lágrimas en sus ojos: “Murió solo, abandonado, triste”.

A continuación se refirió al estado de salud del astro y sobre la posibilidad de cuidarlo en su hogar. “Instalar una sala médica en la casa de Diego era imposible, si él no se dejaba”, comentó Oliva. E insistió sobre la decisión de hacerlo salir del hospital y apuntó no solo al entorno reciente de Maradona, sino también al médico Leopoldo Luque.

