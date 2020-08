RONALD KOEMAN SERÁ EL NUEVO ENTRENADOR DEL BARCELONA

Si bien falta la oficialización y la firma del contrato, es un hecho que el neerlandés Ronald Koeman será el nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. El propio presidente Josep María Bartomeu dio la primicia en una entrevista con el canal oficial del club: “Si no hay ninguna novedad, Koeman llevará las riendas del equipo”.

Sobre la elección del entrenador dejó en claro: “Elegimos a Ronald Koeman por su experiencia, por su filosofía, conoce el club…”. También aclaró por qué no llegó en enero, cuando Quique Setién sucedió a Ernesto Valverde en el puesto de entrenador: “Hablamos con diferentes técnicos. Koeman tenía una responsabilidad con Holanda, a pocos meses de la Eurocopa. No podía dejar a Holanda sin técnico. Fue el primero con el que contactamos. Ahora nos ha dicho que la Eurocopa está muy lejos, no sabemos qué pasará. La responsabilidad que tenía la puede dejar e iniciar un sueño para él”, aclaró. El Barcelona deberá resarcir económicamente al seleccionado de Países Bajos por dejarlo sin entrenador.

Ronald Koeman es considerado una gloria del FC Barcelona. Parte fundamental del “Dream Team” dirigido por Johan Cruyff, en su momento convirtió el gol más importante de la historia Culé, al anotar, de tiro libre, el tanto que le dio la primera Copa de Europa a los catalanes (1 a 0 a Sampdoria el 20 de mayo de 1992 en el mítico estadio Wembley). En total jugó 192 partidos con los blaugranas, anotó 67 goles (enorme cantidad para tratarse de un defensor) y obtuvo 10 títulos.

Como entrenador dirigió al Vitesse Amhem, Ajax, PSV Eindhoven, AZ Alkmaar y Feyenoord en su Holanda natal, al Benfica y al Valencia en España, y al Southampton y Everton en Inglaterra. Actualmente era el DT de la Selección de los Países Bajos. Ha ganado 8 campeonatos como técnico.

Bartomeu habló de Messi:

Además, el presidente de Barcelona se refirió a Lionel Messi, que no hizo declaraciones públicas desde la derrota en Lisboa: “Leo quiere acabar su carrera en Barcelona. Además, Koeman le tiene como pilar fundamental del proyecto”, comentó Bartomeu.

“Messi tiene contrato hasta 2021 y ellos (por los jugadores) saben que hay un proyecto nuevo, un nuevo técnico. No tengo ninguna duda. Ahora estamos todos decepcionados, pero lo nuevo nos va a animar”, contó. En línea con la continuidad del argentino, Bartomeu declaró que Messi es “intransferible”: “El y otros muchos jugadores. Estamos trabajando desde hace años en el futuro. Contamos con ellos, con el propio Griezmann”.

La Liga arrancará el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, por lo que Koeman tendrá menos de un mes para preparar el comienzo de su ciclo y por lo que se estima, estas semanas serán agitadas en el mundo Barcelona.