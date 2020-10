RONALDINHO TIENE COVID

No parece ser el mejor año para Ronaldinho. Luego de haber sido liberado en Paraguay, el ex futbolista confirmó que contrajo coronavirus en las últimas horas, aunque llevó tranquilidad para todos sus seguidores al aclarar que no tiene síntomas y que se encuentra aislado.

“Hola amigos, familiares, fans, testé positivo en coronavirus, todo bien, ahora estoy asintomático, todo bien. Un gran abrazo para todos y que estén bien”, declaró el ex jugador del FC Barcelona en un video que publicó en sus redes sociales dedicado a quienes se preocupan por él.

EL 24 de agosto Ronaldinho Gaúcho fue liberado, luego de haberse presentado ante Gustavo Amarilla, juez de la causa que lo investigaba por haber ingresado a Paraguay con documentación falsa. El ex futbolista había sido detenido en marzo de este año y desde entonces había estado en apresado, primero en un centro de detención y luego en un hotel de Asunción. El magistrado decidió darle el derecho de la libertad a él y a su hermano, Roberto de Assis Moreira, quienes de inmediato viajaron rumbo a Río de Janeiro.