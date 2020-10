RUGBY: ARGENTINA XV DERROTÓ A CHILE EN EL DEBÚT

Un penal del zurdo Teo Castiglioni en tiempo agregado otorgó a Argentina XV un triunfo por 25-24 contra Chile en su estreno en el torneo 4 Naciones Sudamericano, que se desarrolla en Uruguay. Se trató del primer partido oficial de un conjunto argentino en siete meses; los últimos en jugar eran Ceibos y Jaguares, franquicias de la Unión Argentina de Rugby en diferentes certámenes, que, sin saberlo, se despedían de la actividad por un buen tiempo a principios de marzo.

Con su precisión en una de las últimas acciones, el pateador de Gimnasia y Esgrima, de Rosario, salvó de una caída al equipo azul, celeste y blanco en el estadio Charrúa, de Montevideo. La actuación colectiva dejó totalmente disconforme al entrenador nacional, el ex mundialista Ignacio Fernández Lobbe: “Hoy estuvimos inexistentes en la cancha, pero por suerte sacamos adelante el partido. Tenemos muchas cosas que mejorar. Vamos a hacer una fuerte autocrítica hoy a la noche, para prepararnos para el próximo partido. Hoy nos dimos cuenta de que falta un montón”, aseveró el ex segunda línea de los Pumas.

Los otros tantos de Argentina XV se debieron a tries de Leonel Oviedo, Ignacio Ruiz y Tomás Cubilla, dos goles de Martín Elías y otro penal de Castiglioni. Cubilla, el capitán, tuvo una mirada algo más positiva que el director técnico: “Había muchas ansias y muchas ganas que nos jugaron en contra en el primer tiempo, cuando no logramos plantear lo de la semana. Pero en el segundo salimos con otra cara, a ser protagonistas, y se consiguió. Era lógico que en las primeras jugadas hubiera imprecisiones, pero creo que cerramos de buena manera”. El centro valoró algo más allá del desempeño del conjunto: “Había muchas ganas de todos de jugar y por momentos el clima no ayudó tampoco, pero lo importante era jugar. No todos tienen este privilegio, así que estoy muy contento”.

Para Argentina XV el campeonato continuará el próximo miércoles, cuando se enfrentará con Brasil. Y el cierre será el lunes 25, frente a Uruguay, el anfitrión.