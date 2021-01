RUMORES DE RUPTURA ENTRE SOFÍA JUJUY JIMÉNEZ Y JERÓNIMO DEL CARRIL

Sofía “Jujuy” Jiménez confirmaba a mediados de noviembre su romance con el polista Jerónimo del Carril.

Sin embargo, la fotografía ya no está disponible, fue borrada del perfil de Instagram de la modelo.

La panelista de “Bendita”, Juariu, asegura que la relación habría legado a su fin. La influencer demostró que, a pesar de que ambos continúan siguiéndose en Instagram, la modelo borró la foto que había publicado en noviembre confirmando el vínculo en su cuenta personal.

Del Carril volvió a seguir a su expareja, Chule, y esta última también comenzó a seguirlo nuevamente en las últimas horas.

“Terminé de aprender las reglas del tenis (porque su anterior pareja fue Juan Martín del Potro) y pasé al polo. No entendía nada del tenis y ahora de polo, tampoco. Estoy conociendo a Jero, que es un amor, y su mundo. Lo conocí por Instagram. En realidad es primo de un excuñado mío y lo tenía en la mira hace un montón. Por eso fui directamente a tantear. Un día me acordé de él, no sé por qué y entré a su perfil a chusmear, vi que estaba solo y empecé a seguirlo. Yo no era de chatear en redes, pero charlamos. Al poco tiempo viajó a Inglaterra y pensé que había quedado ahí. Chateábamos, pero nunca me imaginé que iba a pasar algo. Es mega, muy relajado, Jero es lo más. Estamos muy bien”, dijo Jujuy hace unas semanas en el programa de Verónica Lozano y antes de debutar en “Informado de todos” como conductora junto a Horacio Cabak.