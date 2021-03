SÁENZ ABRIÓ EL CICLO LECTIVO EN SALTA: “ES MOMENTO DE ACOMPAÑAR A LOS MÁS CHIQUITOS”

El gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, se presentó espontáneamente en la escuela Juan José Lavalle del barrio Libertad – al sudeste de la ciudad de Salta – donde recorrió las instalaciones y supervisó el inicio del ciclo lectivo. En el lugar, el mandatario indicó que lo emocionaba el retorno de los estudiantes a las aulas y pidió: “es momento de acompañar a los más chiquitos”.

El gobernador no realizó un acto para abrir el ciclo lectivo 2021, pero se presentó en la escuela Juan José Lavalle del barrio Libertad, al sudeste de la ciudad de Salta. Allí, el mandatario recorrió el establecimiento con el ministro de Educación, Matías Cánepa, y supervisó el inicio de las clases.

Al salir del lugar, Gustavo Sáenz dialogó con CANAL 9 MULTIVISIÓN y dijo que lo emocionó ver a los chicos en el aula. “La comunidad educativa, los padres, los alumnos, todos vamos a hacer el esfuerzo para que podamos transitar este año, sin ningún tipo de especulación y para salir adelante. Este no va a ser un año fácil”, señaló el gobernador salteño.

Sáenz explicó por qué no se realizó un acto para inaugurar el ciclo lectivo. “Entendemos que los actos en este momento no son prudentes, por eso no lo hicimos. Vinimos a acompañar a los chicos y recorrer el colegio por sobre todas las cosas. En principios, las clases empezaron con absoluta normalidad, por eso quiero agradecer a los docentes, a los padres y niños, porque entre todos logramos que los chicos estén en la escuela y que los maestros puedan estar enseñando”, dijo.

“Hemos dado instrucciones claras, para que las escuelas que no estén en condiciones de abrir, lo vamos a resolver en estos días. Hay muchísimas escuelas que venían sin tener lo mínimo y ahora hay que ponerlas en condiciones más que nunca. Vamos a trabajar en estas dos semanas para poner todo a punto, porque en un año no podemos solucionar un problema estructural que lleva mucho tiempo, al igual que la Salud”, dijo Sáenz acerca de las escuelas que no pudieron comenzar con las clases, debido a que tienen problemas estructurales y de agua.

Finalmente, el mandatario se refirió al paro que realiza un sector de los docentes y señaló que es momento de acompañar. “Es el momento de ayudar, es el momento de los más chiquitos. Hicimos un grandísimo esfuerzo para otorgar el aumento, somos una de las provincias que mejor pagamos a los docentes. No creo que sea momento de paro ni mucho menos, por eso hablamos de especulaciones políticas y en este caso se daña a los chicos, a ellos también les toca seguir acompañando”, concluyó.