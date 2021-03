SÁENZ ANUNCIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL EN SANTA VICTORIA

El gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, entregó viviendas en el barrio Pereyra Rozas, al norte de la ciudad de Salta. Allí, brindó un discurso, en el cual anunció la construcción de un centro de recuperación nutricional en Santa Victoria, para que los vecinos de la zona no tengan que trasladarse hasta Tartagal. “Si Dios quiere, lo vamos a hacer en tiempo récord”, dijo el mandatario.

“Después de 17 años podemos decir, con esperanza, que no se ha muerto un solo niño por deshidratación y por hambre. Es un orgullo de todo el equipo de trabajo, de funcionarios con un gran corazón, que todos los fines de semana van a trabajar y aportan su granito de arena y gracias al acompañamiento del Gobierno nacional, a través de Daniel Arroyo; del Ejército; la ONU; la Cruz Roja, todos trabajando para esto”, dijo en primera instancia mientras brindaba su mensaje.

Luego Sáenz, agregó: “Me llena el alma poder decirlo y hay que seguir trabajando. He tomado la decisión de que se empiece el centro de recuperación nutricional en Santa Victoria, para que no tengan que trasladarse hasta Tartagal para ser atendidos. Si Dios quiere lo vamos a hacer en tiempo récord, lo vamos a hacer ahí con equipos interdisciplinarios para que se recuperen con su familia y en sus casas”.

Por otro lado, Gustavo Sáenz dialogó en exclusivo con CANAL 9 MULTIVISIÓN y dijo que la noticia sobre el centro de recuperación nutricional lo llena de orgullo. “Nos enorgullece, después de 17 años, poder decir que hemos logrado, en el período estival, que no murieron chicos, para nosotros es fundamental. Por supuesto que queda mucho por hacer, pero se debe al trabajo conjunto con el Gobierno nacional, los municipios, el Ejército y otros organismos. En 17 años muchos chicos murieron por hambre y deshidratación”, agregó.

“Por eso he tomado la decisión de poner un centro de recuperación nutricional en Santa Victoria, para que las familias puedan seguir estando en sus pueblos. En los próximos días vamos a lanzar el proyecto”, explicó para finalizar sobre la ambiciosa iniciativa.