SÁENZ ENTREGÓ 25 VIVIENDAS EN CAFAYATE: “ES UN DÍA DE ALEGRÍA, A DISFRUTAR”, DIJO

El gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, encabezó el acto en el cual entregaron 25 viviendas en Cafayate. En este marco, el mandatario recordó que el año pasado fue muy difícil por la pandemia, pero que eso no le impidió seguir trabajando para solucionar, de a poco, el déficit habitacional. Además, remarcó que es inaceptable que una familia espere 30 años para recibir una casa y felicitó a los beneficiarios. “Es un día de alegría, a disfrutar”, dijo.

En primera instancia, Gustavo Sáenz indicó: “Quiero agradecerle al pueblo en general. Hemos transitado un año muy duro, no solo los que tenemos la responsabilidad de gobernar, sino todos. Esta pandemia nos enseñó muchas cosas, pero, sobre todo, nos enseñó que tenemos que estar más juntos que nunca para proteger a nuestros seres queridos, porque no hay nada más importante que la vida”.

Igualmente, el mandatario consideró que el coronavirus ayudó a los salteños a mantenerse todos unidos. “Fue difícil, pero no dejamos de trabajar, no dejamos de gestionar obras para nuestro querido pueblo. Todos saben que hace un año tuve que asumir con la dolorosa y triste realidad de nuestros hermanos del norte, después vino la pandemia y la verdad que soy un convencido de que, desde el principio siempre plantee, que la política debe trabajar para la gente y no para un partido político: para los que nos votaron y para los que no. Siempre digo que las elecciones son importantes para elegir representantes, pero más importante es la convicción que hay que tener cuando llegamos a un determinado lugar, porque es la única forma de brindarle soluciones a la gente”, agregó.

Sobre la entrega de casas en Cafayate, Gustavo Sáenz añadió: “Hoy tenemos un día especial, un día de alegría, un día que hace mucho no se daba en Cafayate, donde hace casi cinco años no se entregaban viviendas. Hoy entregamos 28 viviendas a 28 familias, un hogar donde crecen y se educan sus hijos. Es fundamental pedirle a Dios que sean felices porque es lo único que importa. Son las cosas que importan, la unión de la familia. No perdamos la esperanza en salir juntos de todo esto y que vamos a seguir trabajando como debe ser: de una manera federal”.

“Hemos conseguido 2500 viviendas para Salta y la continuidad de otras que estaban paradas. Entendimos que hay un déficit habitacional grande y que tenemos que cubrirlo. Los gobiernos tenemos la obligación de trabajar, no es un regalo, es un sistema solidario, todos pagan su cuota para que aquellos que no tienen su casa la puedan tener, pero se tratar de pagar su casa y no un alquiler. Lo que hemos notado es que hay mucha gente inscripta, algunos hace 30 años, y no llegaron a cumplir el sueño de su casa. Hay que tener prioridades por aquellos que vienen esperando hace años. Agradezco a todos, IPV, empresas, cooperativas, porque hacer obras significa dar trabajo. Vamos a redistribuir de una manera federal, en cada rincón de Salta vamos a tener la posibilidad de entregar la llave del sueño de tener la casa propia. Amo profundamente mi provincia y a cada uno de ustedes. Es un día de alegría, a disfrutar”, cerró.