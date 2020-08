SÁENZ ENTREGÓ AMBULANCIAS Y PIDIÓ TOMAR CONCIENCIA POR EL COVID

El Gobernador Gustavo Sáenz, entregó 8 ambulancias de alta complejidad esta mañana, dijo que la idea es instalar distintas bases operativas en lugares del interior de la provincia, “la idea del ministerio de salud es ampliar este servicio para todos los salteños. Hoy es un día especial porque el Samec contaba con 12 ambulancias y ahora estamos entregando 8”

También agregó que “me toca quizás el momento más duro de la salud pública desde que asumí sin descanso pero con el compromiso y la responsabilidad de fortalecer el sistema de salud que se encontraba bastante deteriorado y venimos trabajando sin descanso haciendo lo humanamente posible para brindar esa salud que los salteños necesitan. Son momentos difíciles en el mundo, en el país y en nuestra provincia. No creo en la campaña del miedo, no aliento esa campaña, entiendo que el miedo paraliza y quiero salteños conscientes responsable y con compromiso. El coronavirus vino para quedarse, y hasta que no haya una vacuna tendremos que convivir con esto. No hay que relajarse porque el virus no descansa, hay que ser agradecido por nuestra situación, pero hay que ser responsables. En Salta tuvimos la posibilidad de tener una cuarentena administrada donde tratamos en todo momento de administrar la salud y la económica”.

Finalizó pidiendo a la comunidad que tengan responsabilidad y tomen conciencia sobre la situación epidemiológica que nos toca vivir, “reuniones sociales no tenemos, ya la tuvimos y los disfrutaron ahora toca ser responsables y tenemos que seguir peleando día día”