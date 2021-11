Sáenz: “La gente está cansada y desesperanzada, con justa razón”

El gobernador Gustavo Sáenz votó pasada las 10 de la mañana en el Colegio Nacional, ubicado en calle Güemes 51.

Al salir habló con los medios de comunicación, e hizo saber que no tuvo que pensar el voto, “durante toda la campaña no acompañe y apoye a ningún candidato, me parecía que era fundamental que los salteños elijan libremente, con autonomía y con responsabilidad, para que puedan elegir a sus representantes.”

También hizo referencia a la dirigencia política, “Con sinceridad, algunos dirigentes provinciales y nacionales generaron una expectativa muy grande a partir de esta elección, como si mañana por una cuestión mágica se solucionarían los problemas de los argentinos. Mañana todos tienen que salir a trabajar, a tratar de solucionar los problemas del día a día, la gente está cansada y desesperanzada, con justa razón. Afirmó el mandatario.

Siguiendo con el tema, dijo; “hay una gran crisis dirigencial, y tiene que ver con esto, que los que están hace mucho tiempo no le dan la posibilidad a otros, para poder participar”. recordó que la reforma constitucional dará la posibilidad a nuevos, a poder participar, y a viejos que se vuelvan a sus casas.

Por otra parte, fue enfático al decir que vio muchos gobiernos, y que las cosas no cambian cuando hay más diputados o más senadores, aseveró, que las cosas cambian, cuando hay grandeza y humildad por parte de la dirigencia política. Espero que mañana independientemente de los resultados aquellos que tiene la responsabilidad de gobernar se sienten en una mesa, en un gran pacto social dirigencial y político a solucionar los problemas de la gente.” Concluyó.