SÁENZ: “NO SOY DELEGADO NACIONAL DE NADIE”

Así lo manifestó el Gobernador Gustavo Sáenz esta mañana en la entrega de viviendas en El Jardín, “Me tocó gobernar en la época más fea, nos tocó a todos esta situación triste y dolorosa de la que vamos a salir juntos sin mezquindad, sin ventajas, sin aprovechar el dolor de mucha gente para hacer política, por eso le pido a mucha gente que estemos juntos, unidos, hoy no es tiempo de hacer política, la gente necesita trabajar juntos, la gente no quiere ver peleas entre políticos pero sí que peleen por ellos, están esperando que resuelvan sus problemas, de nada sirve seguir alimentando esta grieta, de lo que ya pasó. Hace años que estamos en Argentina viendo denuncias de unos entre otros, y en definitiva la gente, el laburante lo único que quiere es que le resolvamos su problema y ahí tenemos que estar, trabajando para eso, por eso no soy amigo de los fundamentalismos, siempre dije que tenemos que tener en claro que es lo que queremos y llegue a gobernar gracias a ustedes, para todos los salteños, no solo para los que me votaron, esa es mi obligación y no soy delegado nacional de nadie, soy Gobernador de los salteños y tengo que defender los intereses de mi patria chica, que es donde nací y si Dios quiere también moriré en esta tierra”.

“Les pido que luchemos todos juntos contra esta pandemia que azotó el mundo, lamentablemente ni los países más preparados no pudieron detenerla y hoy tuvieron rebrotes, pero es fácil echarle la culpa al Gobierno, échenme la culpa si eso les hace bien pero acompáñenme y ayúdenme con las medias que ponemos porque hoy mal no nos está yendo. Este será un año para el olvido para muchos y para todos, Dios quiera que podamos salir todos juntos. Hace 9 meses que estoy peleando por la vida y salud de los salteños”, finalizó.