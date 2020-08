SÁENZ, PREOCUPADO POR EL AVANCE DEL COVID: “EN TARTAGAL HAY CIRCULACIÓN COMUNITARIA”

El gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, se mostró preocupado por el avance del coronavirus en Salta, sobre todo, en el norte provincial. En este contexto, el mandatario salteño confirmó que “en Tartagal hay circulación comunitaria“.

Desde su aislamiento, el gobernador de la Provincia de Salta aseguró que está muy preocupado por el avance del Covid-19 en todo el país, e hizo especial hincapié en el norte provincial. “Me preocupa Tartagal. Después de hablar con autoridades del Ministerio de Salud de Nación, estoy en condiciones de decir que Tartagal tiene circulación comunitaria”, afirmó, en una entrevista exclusiva con Canal 9 Multivisión.

“Necesitamos al Ejército en el norte”, dijo Gustavo Sáenz, quien además reclamó que hay ciudadanos bolivianos que cruzan la frontera para cobrar planes sociales en Argentina. “Aquellos que no residen en nuestro país, no pueden tener estos beneficios. No es justo seguir haciendo caridad con otros países, no me imagino que pase esto en otros países y esto tiene que ver con ser justos, con ser equitativos. No estamos en condiciones de hacer este tipo de gasto. Me da mucha bronca subsidiar a gente que no vive en Argentina. Ahora, aquel que vive en Argentina tiene todo el derecho del mundo. Hay personas que acreditan domicilios que no existen. Hoy nos dimos que una concejal de Tarija cobró el IFE que es para los argentinos y muchos argentinos no pudieron cobrarlo”, agregó.

En el mismo sentido, Sáenz indicó: “Llevamos cinco meses de pandemia y desde antes del 17 de junio, vengo planteando que hay que reforzar la frontera. Lo voy a seguir haciendo hasta que haya la cantidad de efectivos necesarios”.

“Lo primero que va a peligrar es el turismo interno”

Luego, el mandatario salteño detalló: “Acá hay una cuestión del Ministerio de Seguridad con el Ministerio de Defensa, que tienen que ponerse de acuerdo. Al Ejército lo necesitamos, porque tenemos gendarmes y policías, pero si un gendarme o un policía se enferman van a cuarentena, al igual que todos los contactos estrechos, lo que significa bajas y menores recursos humanos vigilando la frontera”.

¿PELIGRA LA NUEVA NORMALIDAD?

En este aspecto, Gustavo Sáenz dijo que están evaluando todavía las medidas que va a tomar y que van a regir después del 16 de agosto. “Fuimos equilibrando la economía y la salud, para que la gente tenga la posibilidad de trabajar, para que las empresas no cierren. Evidentemente parece que hay gente que no entiende que estamos en el peor momento de la pandemia. Lo primero que va a peligrar es el turismo interno”, añadió.

“Me causa bronca la gente irresponsable, la gente que dice que esto es una gripe, eso me causa bronca”

SÁENZ, MOLESTO POR LA ACTITUD IRRESPONSABLE DE ALGUNOS SALTEÑOS

El gobernador de la Provincia se mostró molesto, porque algunos salteños siguen sin respetar las medidas de seguridad. “Me causa bronca la gente irresponsable, la gente que dice que esto es una gripe, eso me causa bronca. Me causa bronca que crucen los extranjeros a cobrar subsidios, porque la situación epidemiológica en Bolivia es terrible. Me causan bronca los jóvenes que están de reuniones sociales, porque tal vez a ellos no los complique, pero pueden complicar a sus familiares. Me dan tristeza los fallecimientos, no tenemos que esperar que nos pase a nosotros. Necesitamos un pueblo responsable, comprometido y solidario, y el salteño es todo eso”, sostuvo.