SALTA: 323 NUEVOS CASOS DE COVID, LAS MUERTES SUMAN 383 Y 236 PERSONAS ESTÁN EN TERAPIA INTENSIVA

En la provincia sigue creciendo el número de infectados de coronavirus. En un día, Salta registró 323 nuevos casos positivos. En este contexto, las muertes por Covid-19 suman 383 y 236 personas permanecen internadas en terapia intensiva.
La Dirección de Coordinación Epidemiológica brindó su reporte de coronavirus diario. En la provincia se registraron 323 nuevos pacientes infectados en las últimas 24 horas. Del total de estos casos, 195 son sospechosos; 24 corresponde a contactos estrechos y el resto se encuentra en investigación.
Las muertes por Covid-19 ascienden a 383 desde que inició el aislamiento. Hay 236 pacientes internados en terapia intensiva y 103 de ellos permanecen con asistencia respiratoria mecánica. El total de contagios llegó a 13419 y ya se recuperaron 10316 personas.
EL DETALLE POR DEPARTAMENTO Y LOCALIDAD:
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|8
|130
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|5
|25
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|1
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|0
|9
|GAONA
|0
|1
|GENERAL PIZARRO
|1
|1
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|0
|46
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|2
|40
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|0
|PIQUETE CABADO
|0
|0
|RIO DEL VALLE
|0
|3
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|0
|23
|CACHI
|0
|18
|PAYOGASTA
|0
|5
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|3
|64
|CAFAYATE
|3
|64
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|207
|7016
|ATOCHA
|0
|14
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|201
|6703
|VILLA SAN LORENZO
|6
|295
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|17
|538
|CERRILLOS
|11
|408
|LA ISLA
|0
|2
|LA MERCED
|6
|115
|SAN AGUSTIN
|0
|13
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|7
|126
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|5
|49
|EL CARRIL
|2
|76
|EL MOLLAR
|0
|1
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|11
|819
|BETANIA
|0
|2
|CAMPO SANTO
|1
|146
|COBOS
|0
|2
|EL BORDO
|2
|84
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|8
|583
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|9
|1578
|ACAMBUCO
|0
|2
|AGUARAY
|3
|167
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|2
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|0
|6
|EMBARCACION
|5
|142
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|8
|GENERAL MOSCONI
|0
|128
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|0
|243
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|1
|853
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|17
|GUACHIPAS
|0
|17
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|62
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|1
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|0
|51
|ISLA DE CAÑAS
|0
|9
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|8
|153
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|3
|37
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|5
|115
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|0
|10
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|0
|9
|LA CANDELARIA
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|0
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|0
|LA POMA
|0
|0
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|1
|71
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|1
|59
|LA VIÑA
|0
|9
|TALAPAMPA
|0
|3
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|14
|152
|OLACAPATO
|0
|2
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|14
|133
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|3
|TOLAR GRANDE
|0
|14
|DEPARTAMENTO METÁN
|14
|156
|EL GALPON
|1
|20
|EL TUNAL
|0
|1
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|2
|METAN VIEJO
|0
|3
|RIO PIEDRAS
|0
|6
|SAN JOSE DE METAN
|13
|124
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|0
|14
|MOLINOS
|0
|9
|SECLANTAS
|0
|5
|DEPARTAMENTO ORÁN
|17
|1877
|AGUAS BLANCAS
|0
|34
|COLONIA SANTA ROSA
|4
|220
|EL TABACAL
|0
|10
|HIPOLITO YRIGOYEN
|0
|53
|PICHANAL
|2
|81
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|11
|1453
|URUNDEL
|0
|26
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|1
|122
|ALTO DE LA SIERRA
|1
|2
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|55
|LA UNION
|0
|4
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|2
|RIVADAVIA
|0
|6
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|46
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|2
|53
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|0
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|2
|53
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|4
|411
|AGUA CHICA
|0
|0
|CAMPO QUIJANO
|3
|203
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|1
|47
|ROSARIO DE LERMA
|0
|159
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|10
|ANGASTACO
|0
|9
|ANIMANA
|0
|1
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|0
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|17
|ACOYTE
|0
|0
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|0
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|7
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|1
|TOTALES
|323
|13419