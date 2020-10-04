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SALTA: 323 NUEVOS CASOS DE COVID, LAS MUERTES SUMAN 383 Y 236 PERSONAS ESTÁN EN TERAPIA INTENSIVA

En la provincia sigue creciendo el número de infectados de coronavirus. En un día, Salta registró 323 nuevos casos positivos. En este contexto, las muertes por Covid-19 suman 383 y 236 personas permanecen internadas en terapia intensiva.

La Dirección de Coordinación Epidemiológica brindó su reporte de coronavirus diario. En la provincia se registraron 323 nuevos pacientes infectados en las últimas 24 horas. Del total de estos casos, 195 son sospechosos; 24 corresponde a contactos estrechos y el resto se encuentra en investigación.

Las muertes por Covid-19 ascienden a 383 desde que inició el aislamiento. Hay 236 pacientes internados en terapia intensiva y 103 de ellos permanecen con asistencia respiratoria mecánica. El total de contagios llegó a 13419 y ya se recuperaron 10316 personas.

EL DETALLE POR DEPARTAMENTO Y LOCALIDAD:

Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 8 130
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 5 25
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 1
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 9
GAONA 0 1
GENERAL PIZARRO 1 1
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 46
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 2 40
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 0
PIQUETE CABADO 0 0
RIO DEL VALLE 0 3
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 23
CACHI 0 18
PAYOGASTA 0 5
DEPARTAMENTO CAFAYATE 3 64
CAFAYATE 3 64
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 207 7016
ATOCHA 0 14
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 201 6703
VILLA SAN LORENZO 6 295
DEPARTAMENTO CERRILLOS 17 538
CERRILLOS 11 408
LA ISLA 0 2
LA MERCED 6 115
SAN AGUSTIN 0 13
DEPARTAMENTO CHICOANA 7 126
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 5 49
EL CARRIL 2 76
EL MOLLAR 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 11 819
BETANIA 0 2
CAMPO SANTO 1 146
COBOS 0 2
EL BORDO 2 84
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 8 583
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 9 1578
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 3 167
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 2
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 6
EMBARCACION 5 142
GENERAL BALLIVIAN 0 8
GENERAL MOSCONI 0 128
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 243
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 1 853
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 17
GUACHIPAS 0 17
DEPARTAMENTO IRUYA 0 62
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 51
ISLA DE CAÑAS 0 9
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 8 153
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 3 37
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 5 115
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 10
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 9
LA CANDELARIA 0 1
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 0
LA POMA 0 0
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 71
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 1 59
LA VIÑA 0 9
TALAPAMPA 0 3
DEPARTAMENTO LOS ANDES 14 152
OLACAPATO 0 2
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 14 133
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 3
TOLAR GRANDE 0 14
DEPARTAMENTO METÁN 14 156
EL GALPON 1 20
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 2
METAN VIEJO 0 3
RIO PIEDRAS 0 6
SAN JOSE DE METAN 13 124
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 14
MOLINOS 0 9
SECLANTAS 0 5
DEPARTAMENTO ORÁN 17 1877
AGUAS BLANCAS 0 34
COLONIA SANTA ROSA 4 220
EL TABACAL 0 10
HIPOLITO YRIGOYEN 0 53
PICHANAL 2 81
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 11 1453
URUNDEL 0 26
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 122
ALTO DE LA SIERRA 1 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 55
LA UNION 0 4
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 0 6
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 46
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 2 53
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 0
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 2 53
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 4 411
AGUA CHICA 0 0
CAMPO QUIJANO 3 203
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 1 47
ROSARIO DE LERMA 0 159
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 10
ANGASTACO 0 9
ANIMANA 0 1
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 0
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 17
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 7
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 1
TOTALES 323 13419

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