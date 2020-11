SALTA: APARECIERON 2 CASOS DE SALMONELLA – COVID Y PREOCUPA EL COVID – DENGUE

El ministro de Salud de la Provincia, Juan José Esteban, se refirió a la situación epidemiológica y destacó la curva descendente de casos de coronavirus en Salta. Sin embargo, el médico se mostró preocupado porque aparecieron dos casos de salmonella – Covid y también por la posible aparición de casos de Covid – dengue.

Por CANAL 9 MULTIVISIÓN, el doctor Esteban indicó que el virus (coronavirus) todavía no se va y nos sigue acompañando. En este aspecto, señaló que “es fundamental el trabajo del Ministerio de Seguridad para proteger a las personas, sobre todo a los mayores, porque esos chicos que hacen fiestas clandestinas vuelven a las casas y seguramente pueden contagiar a los adultos mayores”.

En este sentido, el ministro pidió a los salteños seguir cuidándose. “Tenemos que adherir al protocolo a rajatabla, a la situación que tenemos hay que cuidarla. Nosotros estamos alertas a la situación que vivimos, porque tenemos rebrotes en el mundo y aquí se puede dar”, dijo el funcionario.

“TUVIMOS DOS CASOS DE SALMONELLA – COVID”

Juan José Esteban comentó que hay otras enfermedades infecciosas, como la salmonella. En este contexto, el médico confirmó que ya hubo dos casos de salmonella – Covid en Salta y detalló que “uno es un niño de 10 años del barrio Vicente Solá en la ciudad, mientras que el segundo es una joven de 20 años de Rosario de Lerma“. Seguidamente, advirtió que pueden presentarse también casos de Covid – dengue.

“Los casos de dengue que tenemos son aislados”, confirmó Juan José Esteban, al tiempo que el operativo Detectar Plus va a servir para reconocer casos de dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. “No hemos tenido todavía Covid-dengue, pero los casos de dengue que estamos estudiando no son de Capital, donde tenemos mayor cantidad de larvas y huevos en la zona de barrio Ciudad del Milagro y 20 de Febrero“.