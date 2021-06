SALTA BASKET CAYÓ EN SU SEGUNDO PARTIDO EN LA BURBUJA DEL DELMI

Esta vez no pudo ser para Los Infernales. Luego de tres triunfos consecutivos, la franquicia salteña cayó de local por 82 a 66 frente a Colón de Santa Fe en el Delmi.

El elenco sabalero, dirigido por el ex entrenador infernal Ricardo De Cecco, se puso en ventaja rápidamente y dominó las acciones prácticamente de principio a fin. Hoy será el día de descanso en la Burbuja Salta y mañana se retomarán las acciones.

Salta Basket cortó así una racha perfecta actuando de local, donde había ganado en sus anteriores ocho presentaciones. El equipo santafesino dominó casi todo el cotejo y recién Salta Basket pudo ganar el último parcial, pero sin lograr inquietar al sabalero que llegó a sacar casi 30 puntos de ventaja en el último cuarto.

La progresión del marcador fue: 18-25, 14-21, 11-18 y 23-18. En el ganador los goleadores fueron Ignacio Fernández y Pedro Bombino, ambos con 17 tantos. En los infernales el máximo anotador fue André Coimbra con 12.

Esta es la última burbuja de la fase regular para Salta Basket. La derrota de ayer lo deja con una efectividad de triunfos del 60 por ciento (15 victorias y 10 derrotas) que lo ubican sexto en las posiciones de la Conferencia Norte.

A pesar de la derrota la clasificación a los play -offs está prácticamente asegurada (acceden los mejores ocho equipos de la tabla). En tanto, el sabalero quedó sin esa posibilidad hace varias fechas, pero dejó el puesto 14 para subir al 13.

Mañana no habrá jornada en el estadio Delmi. La competencia se reanudará el jueves con tres partidos: a las 14.30, Estudiantes de Tucumán vs. Sportivo América de Rosario; a las 17, Riachuelo de La Rioja vs. Colón de Santa Fe; y a las 19.30, Salta Basket vs. Unión de Santa Fe. En tanto, el viernes jugarán: Colón vs. Estudiantes (14.30), Unión vs. Riachuelo (17) y Atlético Echagüe de Paraná vs. Salta Basket (19.30).

Síntesis:

Colón (82): Joaquín Ríos (7), Agustín Carnovale (16), Ignacio Fernández (17), Pedro Parada (17) y Tomás Gutiérrez (8) FI. Diego García (-), Jaime Brodsky (4), Augusto Duarte (6), Ariel Ramos (3), Valentino Vaschetto (-), Ezequiel Dentis (4) y Ramiro San Martín (0). DT: Ricardo De Cecco. AT: Santiago Vesco y Diego Tuosto.

Salta Basket (66): Nicolás Zurschmitten (8), Federico Pedano (5), Nahuel Lemos (4), André Coimbra (12) y Cristian Cardo (7) FI. Agustín Sanchez (11), Facundo Arias Binda (3), Bernardo Barrera (0), Nicolás Franco (5), Ivo Zottos (0), Nahuel Buchaillot (11) y Joaquín Beyrne (0). DT: José Luis Pisani. AT: Franco Cucchetti y M. Outeyral.

Parciales: 1C C 25-18 SB, 2C 21-14 (46-32), 3C 18-11 (64-43) y 4C 18-23 (82-66)

Árbitros: Gustavo D´Anna, Ariel Mudski e Iván Juck.

Estadio: Polideportivo Delmi.

Conferencia Norte.