SALTA BASKET RECIBE A LAS 19 A DEPORTIVO NORTE DE SANTA FE EN EL DELMI

Luego del contundente triunfo conseguido por Los Infernales el martes ante Independiente de Santiago por 88 a 75, el representante salteño en La Liga Argentina recibirá hoy a las 19 a Deportivo Norte de Armstrong, Santa Fe, en el Delmi, en un partido que había quedado pendiente de las ronda anteriores.

Además, ayer se confirmó el fixture de la última burbuja de la fase regular, que se disputará en Salta con el Delmi como escenario. En ese sentido y tras los muy buenos antecedentes que dejó la realización de la burbuja salteña en marzo pasado, Los Infernales volverán a ser anfitriones justo en la recta final de la temporada regular.

La burbuja salteña comenzará el lunes que viene con siete equipos, incluido Salta Basket, que darán batalla de cara a la clasificación. Los protagonistas serán: Echagüe de Paraná (Entre Ríos), Unión de Salta Fe, Colón de Santa Fe, Riachuelo de La Rioja, Sportivo América de Rosario (Santa Fe), Estudiantes de Tucumán y Salta Basket.

Será una burbuja durísima teniendo en cuenta que salvo Colón de Santa Fe, dirigido por el salteño Ricardo De Cecco, el resto de los equipos se encuentra entre los ocho primeros o a un paso de meterse en ese lote de cara a la clasificación a los playoffs.

Los Infernales cuentan con el muy buen antecedente de haber disputado sin fisuras la burbuja en casa, en aquella oportunidad ganaron los cinco partidos que jugaron. Hoy los dirigidos por Pisani se encuentran sextos en la Conferencia Norte con un registro de 13 victorias y 9 derrotas sobre 22 presentaciones.

El fixture de la Burbuja Salta:

Lunes 14 – Estadio Delmi:

14.30 Riachuelo LR vs Echagüe (ER)

17.00 Estudiantes (T) vs Unión (SF)

19.30 Salta Basket vs Sportivo América (SF)

Libre: Colón

Martes 15 – Estadio Delmi:

14.30 Echagüe (ER) vs Estudiantes (T)

17.00 Sp. América (SF) vs Riachuelo (LR)

19.30 Colón (SF) vs Salta Basket

Libre: Unión

Jueves 17 – Estadio Delmi:

14.30 Estudiantes (T) vs Sp. América (SF)

17.00 Riachuelo (LR) vs Colón (SF)

19.30 Salta Basket vs Unión (SF)

Libre: Echagüe (ER)

Viernes 18 – Estadio Delmi:

14.30 Colón (SF) vs Estudiantes (T)

17.00 Unión (SF) vs Riachuelo (LR)

19.30 Echagüe (ER) vs Salta Basket