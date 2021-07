SALTA BASKET VIAJA A CÓRDOBA PARA EL INICIO DE LOS PLAYOFFS

Salta Basket viaja esta noche rumbo a Córdoba para iniciar con los playoffs de la Liga Argentina, donde enfrentará en la serie al mejor de tres partidos a Echagüe de Paraná, Entre Ríos. La competencia para la Conferencia Norte comenzará este sábado en el estadio Ángel Sandrín de Instituto de Córdoba. El plantel se hisopó esta mañana y quedó presto para viajar hoy a partir de las 20 con destino a la burbuja cordobesa.

Los Infernales llegarán mañana a primera hora a la capital de la Docta y desde las 11.30 tendrán su primera práctica en el estadio de Instituto para luego seguir con su rutina y cronograma de actividades.

Con los ocho participantes confirmados, en cada conferencia, se cuajaron las fichas para la construcción de los cruces de Cuartos de Final, que se activarán este fin de semana. Los primeros cuatro cruces de la Conferencia Norte comenzarán este sábado, en el Ángel Sandrín; mientras que en la Sur, la emoción de esta primera fase eliminatoria arrancará el domingo, en el Ángel Cayetano Arias.

SEDE CÓRDOBA:

Sábado 10/7

11:00 – Echagüe vs. Salta Basket

14:00 – Villa San Martín vs. Deportivo Norte

16:30 – Unión (SF) vs. Estudiantes (T)

19:00 – Ameghino vs. Barrio Parque

Domingo 11/7

11:30 – Salta Basket vs. Echagüe

14:30 – Deportivo Norte vs. Villa San Martín

17:00 – Estudiantes (T) vs. Unión (SF)

19:30 – Barrio Parque vs. Ameghino

Martes 12/7

11:30 – Echagüe vs. Salta Basket

14:30 – Villa San Martín vs. Deportivo Norte

17:00 – Unión (SF) vs. Estudiantes (T)

19:30 – Ameghino vs. Barrio Parque

SEDE VIEDMA:

Domingo 11/7

11:00 – Quilmes vs. Lanús

14:30 – Estudiantes (C) vs. Atenas

17:00 – Villa Mitre vs. Ciclista

19:30 – Deportivo Viedma vs. Racing

Lunes 12/7

11:00 – Lanús vs. Quilmes

14:30 – Atenas vs. Estudiantes (C)

17:00 – Ciclista vs. Villa Mitre

19:30 – Racing vs. Deportivo Viedma

Miércoles 14/7

11:00 – Quilmes vs. Lanús

14:30 – Estudiantes (C) vs. Atenas

17:00 – Villa Mitre vs. Ciclista

19:30 – Deportivo Viedma vs. Racing

Desde la Asociación de Clubes (AdC), organizadora del torneo, informaron que los cotejos diagramados para la tercera jornada de los Cuartos de Final se desarrollarán en caso de ser necesarios y siempre y cuando la serie no se defina con anterioridad.