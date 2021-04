SALTA BASKET VIAJÓ A CHACO PARA UNA NUEVA BURBUJA DE LA LIGA ARGENTINA

Una nueva burbuja se pondrá en marcha desde mañana para Los Infernales en la Liga Argentina. El plantel viajó anoche con destino a Resistencia, Chaco, luego de recibir los resultados negativos del hisopado realizado el lunes. De esa manera Salta Basket se encuentra en condiciones de afrontar la cuarta mini-sede de la segunda categoría del basquet nacional.

Del plantel de jugadores que viajó con destino a la provincia del Chaco, el único que no lo hizo fue Nicolás Zurschmitten, el base cordobés debe esperar que se cumplan los 14 días reglamentarios que marcan los protocolos sanitarios en el marco de la pandemia del coronavirus. Una vez que se cumpla el plazo será evaluado y en caso de recibir el alta médica se sumará al plantel.

Con la salvedad del base oriundo de Córdoba, una pieza clave en el plantel que dirige tácticamente José Luis Pisani, el resto del equipo buscarña seguir con la mente puesta en la competencia, a pesar de tener que atravesar semanas de aislamiento por los casos positivos que se dieron tras llegar de la burbuja riojana.

Si bien la competencia arrancó este miércoles, Salta jugará recién el jueves, nada menos que ante el local Villa San Martín. La franquicia salteña se ubica tercera en la Conferencia Norte luego de sus muy buenas producciones en las burbujas de Salta y La Rioja.

La competencia en la burbuja chaqueña comenzó hoy y se extenderá hasta el martes 4 de mayo. El cronograma de partidos es el siguiente:

Miércoles 28:

Estudiantes (Tucumán) 99 Central Argentino Olímpico (Ceres) 91

19.00 Riachuelo (La Rioja) vs Villa San Martín (Chaco)

Libre: Salta

Jueves 29:

16.30 Estudiantes (Tucumán) vs Riachuelo (La Rioja)

19.00 Salta Basket vs Villa San Martín (Chaco)

Libre: Central Argentino Olímpico (Ceres)

Sábado 1/5:

14.00 Riachuelo (La Rioja) vs Independiente (Santiago del Estero)

16.30 Central Argentino Olímpico (Ceres) vs Salta Basket

19.00 Villa San Martín (Chaco) vs Estudiantes (Tucumán)

Domingo 2:

14.00 Central Argentino Olímpico (Ceres) vs Riachuelo (La Rioja)

16.30 Estudiantes (Tucumán) vs Salta Basket

19.00 Tiro Federal (Córdoba) vs Villa San Martín (Chaco)

Martes 4:

Independiente (Santiago del Estero) vs Villa San Martín (Chaco)

Tiro Federal (Córdoba) vs Salta Basket