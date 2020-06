SALTA: TRÁNSITO VUELVE A LABRAR ACTAS DE INFRACCIÓN

El procurador de la Municipalidad de Salta, Ramiro Angulo, explicó que se dictó una conciliación obligatoria por el conflicto con el personal de Tránsito, de la Secretaría de Movilidad Ciudadana. “Día no trabajado no se paga”, dijo sobre aquellas personas que no se presenten a trabajar.

El Gobierno de la Ciudad de Salta dio marcha atrás y el área de Tránsito o Movilidad Ciudadana “volverá a labrar actas de infracción, junto con la Policía de Seguridad Vial”. Igualmente, el conflicto en el organismo municipal persiste, aunque se dictó la conciliación obligatoria y “el personal debe presentarse en su puesto de trabajo”.

Al respecto, Ramiro Angulo, en diálogo exclusivo con Canal 9 Multivisión Federal, aseguró que aquellos que no se presenten a trabajar “serán sancionados”. “Llegamos a un acuerdo ayer. Estamos esperando que las personas que insisten con el conflicto, se sumen a trabajar. Queremos garantizar transparencia para los ciudadanos”, agregó Angulo.

Además, el procurador del Gobierno de la Ciudad de Salta sostuvo que los empleados de Tránsito son “más valiosos que un simple papel o que una simple acta”. “Para que Movilidad Ciudadana brinde un servicio de calidad, estamos obligados a enseñar al ciudadano a ordenar y respetar el tránsito”, añadió.

Sigue el conflicto, pese a la conciliación obligatoria

“A partir de la conciliación obligatoria, los empleados están obligados a continuar con sus labores. En este sentido, si algún trabajador no cumple se los va a sancionar. Día no trabajado, no se paga”, concluyó el funcionario.