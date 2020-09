View this post on Instagram

SALTA: CONTROLARON EL VORAZ INCENDIO DE PASTIZALES EN CHACHAPOYAS Se produjo un voraz incendio de pastizales en Chachapoyas, en la zona norte de la ciudad de Salta. Sin embargo, luego de un arduo trabajo de dotaciones de bomberos, Defensa Civil y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Salta el fuego fue controlado.