Muchas personas que se acercan a realizar sus compras al supermercado vital denuncian que el lugar no respeta los protocolos establecidos por el COE para mantener sus puertas abiertas, además de que se registraron casos positivos de covid en empleados. En el lugar no se pide el DNI por lo que ingresan todas las personas aunque no fueran su día de acuerdo a su terminación, tampoco sanitizan a las personas.