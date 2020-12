SALTA: DOS HERIDOS TRAS UN SINIESTRO ENTRE UN COLECTIVO Y UNA CAMIONETA

En una de las principales avenidas de barrio Solidaridad, al sudeste de la ciudad de Salta, se produjo un siniestro vial entre un colectivo y una camioneta. El vehículo del transporte público impactó duramente a la parte trasera de una Fiorino y dos pasajeros del colectivo – de la línea 7C – resultaron heridos.

El móvil de CANAL 9 MULTIVISIÓN se dirigió a barrio Solidaridad, donde hubo un siniestro vial en una de las avenidas principales del barrio. Allí, un colectivo chocó con una camioneta y resultaron heridas dos personas, quienes fueron trasladadas al hospital San Bernardo.

La camioneta era conducida por una mujer y su padre se presentó rápidamente en el lugar luego del accidente. Allí, el hombre señaló que, aparentemente, al vehículo “se le trabó el cambio” y por este motivo, el colectivo lo chocó desde atrás.

“Mi hija venía manejando, parece que no tuvo tiempo de tirarse al costado. Venía con un amigo. Parece que fue una falla mecánica, porque me dijo que se trabó el cambio y el colectivo la chocó en la parte de atrás. El colectivo no venía muy lleno, pero si venía con gente”, describió el padre de la conductora. Según se supo, las dos personas heridas fueron trasladadas al hospital San Bernardo para recibir atención médica.