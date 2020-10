SALTA: “EL BROTE DE CASOS DE COVID SE ESPERA PARA LAS PRIMERAS SEMANAS DE NOVIEMBRE”

Bernardo Biella, realizó una proyección de la situación epidemiológica de Salta. El estimó que el nuevo brote de casos de Covid-19 se espera para las primeras semanas de noviembre, teniendo en cuenta las reuniones familiares que habrá por el Día de la Madre. “Hay que tomar como referencia 15 o 20 días después del Día de la Madre”, señaló.

Por Canal 9 Multivisión, el doctor Biella indicó que la situación en la provincia ha mejorado mucho con respecto a septiembre, porque en aquel mes se registraron picos de casos diarios y esto impactó negativamente en el sistema de Salud. El médico ponderó el control que realizó el Gobierno de la Provincia, porque se redujo la circulación de personas y esto hizo que la curva de contagios baje un poco.

“Hoy podemos asistir un paciente, internarlo y hasta ponerle un respirador si es necesario”

“Con las medidas que se tomaron se redujo la circulación de personas y se redujo la cantidad de casos positivos, sin celebraciones por el Día del Estudiante”, señaló Bernardo Biella al respecto. Asimismo, el médico dijo que, en aquel momento, era muy difícil encontrar camas, pero esto también cambió: “Hoy podemos asistir un paciente, internarlo y hasta ponerle un respirador si es necesario”.

“Se espera un brote por el día de la madre”

Bernardo Biella confirmó que se espera un brote de casos de coronavirus por el Día de la Madre. En este contexto, el médico detalló que hay que tomar como referencia 15 o 20 días después de la festividad, por lo tanto, este brote se registraría recién las primeras semanas de noviembre. “Por el Día de la Madre probablemente haya un brote, porque seguro habrá muchas juntadas. Seguro para las primeras semanas de noviembre, porque hay que tomar como referencia 15 o 20 días para el brote después del Día de la Madre. Mamá vamos a tener siempre y hay que cuidarla, pero esta fecha puede generar un brote epidemiológico”, agregó el doctor.

¿SE PUEDE CONTAGIAR EN LAS PILETAS DE NATACIÓN?

Por las condiciones climáticas se acerca el tiempo de pileta y los salteños esperan poder disfrutar de natatorios particulares, privados y públicos. En este marco, el doctor Biella indicó que el cloro de las piletas mata al virus.

“El cloro es viricida, la cantidad de cloro que tienen las piletas matan el virus, el contagio a través del agua es casi improbable”

“El cloro es viricida, la cantidad de cloro que tienen las piletas matan el virus, el contagio a través del agua es casi improbable. El contagio se va a producir si hay contacto cuando salen de la pileta, si comparten el mate o si comparten otras cosas. El agua en sí, no es contagiosa. El baño, el vestidor, el bar, los aglomerados son los que generan contagios. El agua termal es como un caldo de cultivo, si no está tratada no es viricida, tiene que estar tratada para ser viricida y manejar un protocolo muy claro para evitar contagios”, concluyó el doctor.