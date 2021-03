SALTA: EL JEFE DE LA POLICÍA CONFIRMÓ QUE “EL BANDERAZO DE LOS HINCHAS DE CENTRAL NORTE NO ESTABA AUTORIZADO”

El jefe de la Policía de la Provincia, José Ibarra, fue entrevistado en CANAL 9 MULTIVISIÓN y habló de distintas cuestiones. En primer lugar destacó el trabajo de la fuerza en la marcha violenta del 8M y también en el centenario de Central Norte. Además aseguró “el banderazo de los hinchas de Central no estaba permitido”.

“Hemos trabajado en todo lo diagramado con la cobertura policial. En forma masiva, los hinchas se convocaron, pero no tenían autorización para hacerlo. La protección estaba dada en la periferia y el incidente mayor se produjo entre los mismos simpatizantes en el club”, dijo Ibarra, al referirse al cumpleaños 100 del Club Atlético Central Norte.

“Esto no era parte de los festejos, sino que los simpatizantes se convocaron por su cuenta. Tuvimos dos intervenciones con uso de la fuerza y armas no letales, donde el grado de violencia fue mayor. Al producirse la convocatoria en los barrios tuvimos que estar presentes nosotros. Se trató de controlar la situación, se evitaron males mayores, pero no tan solo en el lugar, porque cuando se retiraban a sus barrios hubo daños, vehículos dañados. No hay detenidos, pero si tenemos personas identificadas”, agregó.

En cuanto a la marcha violenta del 8M en las puertas de la Catedral, José Ibarra indicó que la Policía se dedicó a cuidar los edificios públicos, pero que “la Policía tenía la directiva de hacer contención y trabajamos de manera gradual. En este sentido, añadió: “En la Catedral, de manera agresiva vencieron las vallas y querían agredir al personal policial. Tenemos una policía mujer que fue lesionada, pudimos controlar la situación y la provocación fue constante. El personal policial trabajó con mucha profesionalidad, sin reaccionar a esas provocaciones”.

Ibarra felicitó al personal policial que estuvo abocado a estos dos operativos de seguridad, porque “la actuación de la Policía permitió que no pasen las cosas a mayores. Lo mismo ocurrió al frente de la Jefatura, donde las dejamos que se expresen, les respetamos las libertades, buscan visibilizar”.

“SIEMPRE BUSCAMOS OPTIMIZAR EL TIEMPO DE RESPUESTA”

Al respecto del tiempo de respuesta ante un llamado al sistema de Emergencias 911, José Ibarra, jefe de la Policía de la Provincia, señaló que “es una constante recibir reclamos”. “Pedimos que nos manifiesten todos los problemas de seguridad, porque la seguridad la hacemos entre todos. La respuesta tiene que ver con muchas circunstancias, cuando hay un espacio de demora, es porque en ese mismo momento han ingresado muchos pedidos. Nosotros siempre buscamos optimizar el proceso”, comentó.

“SALTA ES UNA PROVINCIA SEGURA”

Cerrando la entrevista, José Ibarra aseguró que “Salta es una provincia segura”, pero también reconoció que hay inconvenientes de seguridad “como en cualquier otra provincia”. “La sociedad evoluciona, los problemas son distintos. La Policía es una institución civil armada, somos civiles que protegen a los vecinos, pero el vecino también tiene que trabajar con la Policía”, finalizó.