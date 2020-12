DR. HORACIO AGUILAR, JUEZ DE CORTE: “EL EXPEDIENTE DIGITAL ES REVOLUCIONARIO”

El juez de la Corte de Justicia de la Provincia, Horacio Aguilar, se refirió al trabajo que realizó la Justicia a lo largo del año, pese a los inconvenientes que trajo el coronavirus a Salta. El magistrado ponderó la implementación del Expediente Digital y aseguró que “es un mecanismo revolucionario”.

Por CANAL 9 MULTIVISIÓN, Horacio Aguilar explicó que pasar a integrar la Corte de Justicia fue una decisión muy difícil, porque se encontraba trabajando en su profesión (abogado), pero que siempre le tiró la posibilidad de velar por los intereses públicos, como lo hizo cuando trabajó en la Justicia Federal.

“Estoy obsesionado, lo estuve toda la vida, con los tiempos de la Justicia y con la calidad de la Justicia, sobre todo con los tiempos de la Justicia”, dijo Aguilar y reconoció que “hay un reclamo de tener una Justicia acorde a los tiempos que corren. La Justicia, en materia de tiempos, está en la época de las carretas, pero hay gente que hace un esfuerzo enorme para cambiar esto”, remarcó el magistrado.

“LA PANDEMIA NOS PUSO UN GRAN DESAFÍO”

Horacio Aguilar indicó que la pandemia le puso un gran desafío al Poder Judicial, teniendo en cuenta que tuvieron que trabajar desde su casa aquellos que se contagiaron y debieron amoldarse rápidamente a la tecnología.

“En la pandemia el trabajo fue mucho más grande, porque hemos trabajado como nunca, aunque no parezca. La pandemia les puso a los jueces grandes desafíos. Muchos no pudieron ir a trabajar, pero todo aquel que pudo tuvo que trabajar desde su casa; los jueces tuvieron que hacer tareas que no les corresponden. Entonces, es importante destacar que tenemos un Poder Judicial con recursos humanos importantes, capacitados y muy comprometidos”, destacó el juez de la Corte de Justicia.

“LA CORTE DE JUSTICIA NO SE DETUVO EN NINGÚN MOMENTO”

El magistrado sostuvo que la Corte de Justicia no dejó de trabajar en ningún momento y ponderó el Expediente Digital, herramienta a la que calificó como revolucionaria. “La Corte de Justicia no se detuvo en ningún momento. “El expediente digital es una realidad, se están ampliando los juzgados que trabajarán con el Expediente Digital y estos juzgados se están despapelizando”, remarcó Aguilar.

“El Expediente digital va a cambiar la forma de trabajar, va a ser revolucionario, realmente revolucionario. La pandemia nos dio la oportunidad de replantear ciertas cosas, como la distribución de tareas. Estamos trabajando en este paso, para que todo el expediente sea digital y que no exista ese soporte papel, para que el expediente esté en todos lados a la misma vez y podamos trabajar todos juntos”, agregó.

“VAMOS A REDOBLAR ESFUERZOS SI LA PANDEMIA CONTINÚA”

El juez de la Corte de Justicia informó que el Poder Judicial redoblará esfuerzos en caso de una continuidad de la pandemia, para seguir brindando este servicio tan importante para la gente. “Si tenemos personas que deban trabajar desde sus casas, ya tenemos programas remotos para que se pueda hacer. Y contamos con el entusiasmo de todos para la implementación de estas nuevas tecnologías”, sostuvo Horacio Aguilar.

“Queremos lograr una Justicia que dé respuestas más rápidas; una Justicia independiente; una Justicia honesta – no digo que no lo sea – pero queremos una Justicia comprometida con el servicio público que presta. La Justicia tiene que ser eficiente y en eso vamos a trabajar mucho con la participación de todos los actores”, concluyó.