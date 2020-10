SALTA: EL MINISTRO ESTEBAN SE RECUPERÓ DEL COVID Y RETOMA SUS FUNCIONES

El Ministerio de Salud estaba diezmado, porque el ministro, Juan José Esteban, contrajo Covid-19 y tuvo que permanecer aislado por 14 días. Sin embargo, el médico se recuperó y retoma sus funciones este domingo.

Desde que Juan José Esteban se hizo cargo del Ministerio de Salud le aplicó su impronta y actuó rápidamente para encaminar al sistema sanitario, que hoy atraviesa todavía serias complicaciones por la ocupación de camas de terapia intensiva, debido al incremento de casos de coronavirus.

Según consignó Informate Salta, el médico contó que realizó un viaje a Orán y luego comenzó a sentir síntomas similares a los de Covid-19: “Cuando llegué de Orán, al día siguiente, empecé con un dolor de garganta fuerte, ardor, me duró dos días y medio, la verdad que no me mediqué con nada, pero venía tomando ivermectina desde agosto”, comentó Esteban.

Sin embargo, el ministro de Salud cumplió con un aislamiento de 14 días y puede retomar sus actividades normales, tras superar la enfermedad. Esteban señaló que su primera actividad en “terreno” será este domingo, cuando visite las nuevas obras realizadas en el Hospital Oñativia.

LA SALUD DE SERGIO HUMACATA

Juan José Esteban se refirió al estado clínico del secretario de Salud, Sergio Humacata y brindó un panorama muy complicado. “Sigue con un problema de insuficiencia renal, con diálisis, con un problema pulmonar, con una infección severa, le están rotando los antibióticos, pero siempre está la luz de esperanza y la cadena de oraciones para que el doctor nos vuelva a acompañar”, señaló el funcionario.