SALTA: GARBARINO CON PERSIANAS BAJAS Y CARTELES DE “NO PAGA”

Trabajadores de la cadena de electrodomésticos Garbarino atraviesan momentos de fuerte incertidumbre. Es que no cesan las acciones de ajuste dentro de la empresa, con cierre de sucursales, suspensiones de personal y recortes salariales.

Hoy la situación crítica se trasladó, entre otras, a Salta Capital, donde el local amanecio con sus persianas abajo, y en la puertas carteles de “no pago”.

En tanto, en la ciudad chubutense de Puerto Madryn cerró la sucursal y los trabajadores aún aguardan respuestas: les prometieron traslado a localidades cercanas pero todavía esperan.

En Salta, el Sindicato de Empleados de Comercio local denunció que sus afiliados percibieron apenas un 25% de los salarios de marzo, con la suspensión de un 30% del personal.

El gremio asegura no contar con información certera y adelantaron que si no hay soluciones comenzarán el próximo jueves con medidas de fuerza.

Situación similar transitan los empleados de Garbarino en Bahía Blanca. La Asociación de Empleados de Comercio también denunció pagos de sueldos al 25%, con irregularidades en la liquidación desde hace un año con trabajadores suspendidos. En Junín, la sucursal local cerró de manera definitiva.

La misma denuncia la efectuaron los trabajadores de la sucursal Comodoro Rivadavia, Chubut. En Viedma no pagan el alquiler de la sucursal desde hace más de un año.