SALTA: GASNOR ABRIÓ, PERO CONTINÚAN LAS QUEJAS POR MALA ATENCIÓN

Luego de 11 meses de tener sus puertas cerradas, Gasnor abrió de nuevo en Salta y realiza atención al público, pero las quejas hacia la empresa continúan por la mala atención. Una mujer que lucha contra un cáncer comentó que quieren cobrarle 7 mil pesos, pero asegura que pagó todas sus facturas. “Me mandaron una intimación”, señaló.

Por CANAL 9 MULTIVISIÓN, una salteña enferma de cáncer reclamó que la empresa Gasnor le mandó una intimación por una deuda de 7 mil pesos, pero asegura que está al día con el pago del servicio.

“Yo estoy al día, pero me dicen que estoy debiendo. Me cobran la factura del mes 6 del año pasado, pero les dije que estaba pagada. Luego me pasaron a cobrar la del mes 8 y tuve que decirles de nuevo que también está pagada”, detalló la señora.

En el mismo sentido, la mujer comentó que para solucionar su situación le dijeron que debía sacar un turno de manera online y recién iba a poder presentarse en la empresa para realizar el trámite personalmente. “Dejémonos de molestar porque hay mucha gente que necesita hacer trámites. Tengo cáncer, estoy luchando desde el año pasado también con Incluir Salud y se demoran mucho con la medicación. Me están cobrando 7 mil pesos y me mandaron una intimación”, concluyó.

Por otro lado, un gasista matriculado también presentó una queja contra el organismo. El salteño explicó que, a la hora de hacer una ampliación, los trabajadores del sector deben ver los papeles, “pero no se pueden ver los legajos y no se puede ver cómo hacer una ampliación”. “Tampoco lo puedo hacer así nomás, porque puedo tener problemas“, agregó.