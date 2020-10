SALTA: GUSTAVO SÁENZ CONFIRMÓ QUE EL LUNES SE FLEXIBILIZARÁN ACTIVIDADES

El gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, confirmó que desde el lunes se flexibilizarán algunas actividades en Salta bajo un estricto protocolo de bioseguridad. El mandatario destacó que estos días de aislamiento socia, preventivo y obligatorio en los departamentos más complicados por el Covid-19 sirvieron para aliviar un poco y reforzar el sistema de Salud.

Gustavo Sáenz visitó los estudios de Canal 9 Multivisión, donde habló de diferentes cuestiones que aquejan a los salteños: la situación epidemiológica ante el coronavirus, la capacidad del sistema sanitario y también confirmó que se habilitarán actividades económicas consideradas “no esenciales” desde el próximo lunes.

“No estoy de acuerdo con las cuarentenas eternas que no sirvieron en el mundo”

“Me siento más tranquilo, porque llegó un momento de un estrés sanitario muy fuerte en Orán, San Martín y Salta Capital. La angustia de muchos era que no haya camas, que la situación supere lo que teníamos previsto y este tiempo que tuvimos para reforzar el sistema sanitario nos dio un poco de tranquilidad, pero no hay que relajarse”, consideró Gustavo Sáenz. En este sentido, el gobernador de la Provincia agregó: “Muchos me dicen ‘abrí todo, que se muera el que se tenga que morir’, pero esa no es la solución, tomar este tipo de decisiones es difícil. La gente debe entender que la responsabilidad de no contagiarse también es de uno, muchos lo entendieron y muchos no”.

“En este momento lo mejor es arremangarse para que nos equivoquemos lo menos posible”

El mandatario indicó que no está de acuerdo con las cuarentenas eternas, porque no dieron resultado en ninguna parte del mundo, pero aseguró que estas medidas son buenas cuando son necesarias. “Hemos conversado con distintos sectores que la están pasando mal y vamos a ver, a partir del lunes, de ir flexibilizando, apelando a la responsabilidad individual, porque esto no termino, hay rebrotes en el mundo, todavía no hay vacuna, la vacuna somos nosotros”, agregó Gustavo Sáenz.

Al mismo tiempo, pidió a todos los salteños y a las fuerzas políticas evitar las peleas y las discusiones, ya que el único enemigo para todos es el virus. “El gobernador es el que decide, lo ayudemos, lo acompañemos, después se harán los análisis correspondientes. En este momento lo mejor es arremangarse para que nos equivoquemos lo menos posible, porque hay vida atrás de todo esto, porque se pierden pymes, se pierden trabajos, se pierden muchas cosas”, añadió.

“La cuarentena no solo sirve para evitar contagios, sino también para recuperar el recurso humano”

En este contexto, Gustavo Sáenz sostuvo que todos los días gestiona cosas importantes para la Provincia ante el Gobierno nacional. “Todos los días pido algo para Salta y voy a seguir pidiendo. Lo que pido no es para mí, es para los salteños. Pido más respiradores, más médicos, más plata para invertir, sobre todo en obras, es fundamental que haya obras después de esto, porque va a reactivar la economía”, insistió el gobernador de Salta.

“Yo también tengo miedo al igual que los salteños”

El primer mandatario provincial explicó que él también tiene miedo, al igual que todos los salteños, pero pidió no tenerlo porque el Estado está haciendo lo posible para cuidarlos. “Lo que hemos buscado en estos catorce días es evitar la circulación de la gente, a partir del lunes donde se van a empezar a flexibilizar distintas actividades. Pero tenemos que seguir el protocolo, el barbijo, la distancia, el alcohol en gel, las medidas básicas. La gente necesita trabajar y que los atiendan en el hospital, entre todos, tenemos que lograr que este sacrificio no haya sido en vano”, finalizó.