SALTA: LA EMOCIÓN DE LOS POLICÍAS QUE AYUDARON A UNA MUJER A PARIR EN VILLA MITRE

Este fin de semana, dos policías ayudaron a parir a una mujer en una plaza de Villa Mitre, al este de la ciudad de Salta. Melina Ríos, suboficial y Carlos Córdoba, sargento ayudante, explicaron que vivieron un momento de mucha emoción al recibir a la bebé y al poder asistir a la madre de la niña. “Es la primera vez que nos pasa”, comentaron ambos.

“Me siento privilegiada por haber recibido una vida que Dios mandó al mundo, tal vez no en las mejores condiciones, pero salió todo bien y estoy contenta”, dijo Melina Ríos por MULTIVISIÓN. “Yo soñé antes de esto que tenía un bebé en brazos y era una nena. Horas después recibí a una recién nacida. No estaba preparada, uno tiene las capacitaciones siempre, pero en la práctica es otra”, agregó la suboficial y luego comentó que cuando fueron alertados por los transeúntes acerca de lo que ocurría en la plaza de Villa Mitre, donde había una mujer con trabajo de parto, procedió a llamar rápidamente al 911.

“Cuando nació la bebé y lloró, me dijeron desde el Samec que mantenga el cordón y que ponga a la bebé en el pecho de la madre, pero la tuve que abrigar y la mantuve así hasta que llegó la ambulancia”, detalló. También dijo que en ese momento se emocionó “pero primero había que darle tranquilidad a la madre, a los vecinos y a la familia que iba llegando al lugar en este momento. Es la primera vez que me pasa algo así”.

Finalmente, comentó: “El sábado me apersoné al hospital, pero no pude ingresar por temas de protocolo. Fui a las 10, pero que recién a las 11.30 iban a ver si me podían dejar entrar a verla. Después pude entrar y la felicité a la madre que se llama María Luz y ahí cruzamos un par de palabras, pude entrar un momentito, la vi a la nena y salí”.

Por su parte, Carlos Córdoba, sargento ayudante de la Policía, remarcó que no es lo mismo presenciar una situación de estas características. “Como dijo mi compañera, es otra la realidad, es muy difícil. A mí tampoco me había pasado, es la primera vez que me pasa. En mi caso no tuve la oportunidad de cruzarme a la madre”, aseguró.