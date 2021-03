SALTA: LA ESCUELA PAULA ALBARRACÍN ESTÁ SIN AGUA Y SIN CLASES

Ayer comenzó el ciclo lectivo 2021 en Salta, pero no todas las escuelas funcionaron con normalidad. Por ejemplo, la escuela Paula Albarracín está sin agua por un problema en la red de agua potable que afectó a Villa Belgrano – al norte de la ciudad – y los estudiantes todavía no tienen clases.

En la escuela Paula Albarracín “No hay clases, porque hay un corte en toda la zona y esto repercute en la escuela. Tenemos tanque, pero no es suficiente, por eso queremos hacer la solicitud al Ministerio de Educación. Cuando pasa esto no puede ingresar el camión cisterna y por eso se deben suspender las clases”, comentó la vicedirectora del establecimiento, Sonia Rodríguez por CANAL 9 MULTIVISIÓN.

Además, la directiva de la escuela Paula Albarracín – de Villa Belgrano – sostuvo que el tanque al que debería proveer de agua el camión cisterna está en un difícil acceso y la edificación no permite pasar al vehículo. “Hemos estado trabajando en el armado de las clases, en el armado de los horarios escolares, algo difícil para este año. Tenemos la bimodalidad, la mayoría de los grados se dividió en grupos que vienen intercalados: si el grupo A está en la escuela trabajan normalmente, mientras que el grupo B está en la casa con una tarea para realizar”, agregó.

“Nos contaron los papás que estaban levantados desde temprano para venir, pero imposible recibirlos en estas condiciones. Tenemos marcadas las líneas amarillas, los niños pasan solos y los padres quedan en la vereda. A medida que van llegando pasan directamente a las aulas”, finalizó Sonia Rodríguez.