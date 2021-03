SALTA: LA ESCUELA REPÚBLICA DE LA INDIA SIN CLASES POR “FALTA DE PERSONAL DE MAESTRANZA”

La Escuela Técnica República de la India – de la ciudad de Salta – está sin clases porque “falta personal de maestranza”. En este sentido, José Murillo, vicedirector del establecimiento, confirmó que no alcanzan a cubrir la higiene de las aulas y que no pudieron volver a las clases desde el 1 de marzo.

“No alcanzamos a cubrir ni garantizar la higiene de las aulas. En el recreo, las ordenanzas tienen que desinfectar, entre turno y turno baldear la escuela y tenemos tres turnos. El personal de limpieza no alcanza, por lo tanto no tenemos la posibilidad de garantizar la higiene de la escuela”, dijo Murillo por CANAL 9 MULTIVISIÓN.

“Empezábamos el 1 de marzo y no se presentó el personal de limpieza que nos habían prometido, que la mayoría son de Potenciar Trabajo. Hay muchas versiones del por qué no se presentaron, pero no tengo la certeza”, agregó el directivo del establecimiento.

“LA PRESENCIALIDAD ES IRREMPLAZABLE”

José Murillo indicó que cuentan con una plataforma virtual para dar clases que tiene diferentes herramientas, pero también aclaró que “la presencialidad es irremplazable”. “Hay elementos que son caros y que los chicos solo los tienen en la escuela, eso es algo que se va a notar dentro de poco. El año pasado no tuvieron tantos inconvenientes porque vinieron tres semanas a hacer prácticas, pero no se compara. Queremos que los chicos puedan tocar los instrumentos para aprender, igual que los de informática, que necesitan tener contacto con la computadora. Necesitamos la presencialidad de forma urgente”, finalizó.