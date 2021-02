SALTA: “LA REFORMA CONSTITUCIONAL BUSCA LIMITAR A 2 MANDATOS TODOS LOS CARGOS”

La Provincia de Salta convocó a sesiones extraordinarias para comenzar el proceso de reforma de la Constitución provincial, con la limitación de mandatos como objetivo principal. Ricardo Villada, ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, explicó que esto era una propuesta de campaña y que la reforma apunta a limitar a dos mandatos todos los cargos: gobernador; legisladores, concejales e intendentes. La elección de convencionales sería junto con las legislativas provinciales del 4 de julio.

Por CANAL 9 MULTIVISIÓN, el funcionario explicó que el Ejecutivo llamó a sesiones extraordinarias, teniendo en cuenta que fue una promesa de campaña de Gustavo Sáenz, quien tomó esta decisión por pedido de los salteños. “En la campaña le propuso a los salteños reformar la Constitución, para generar una limitación en los mandatos y generar una alternancia. La Provincia ha vivido una etapa de intendentes y legisladores que fueron demasiado extensos y esto no fue bueno. Sin tener en cuenta el beneficio de ningún sector, creemos que es un avance institucional sustancial”.

“Nosotros tenemos ámbitos legislativos municipales que se renuevan cada dos años y esto genera problemas en el mejoramiento de los municipios. El período de sesiones comienza de la Legislatura el 30 de abril y la vida de la Provincia e institucional, requiere el trabajo de los legisladores también antes”, agregó.

“Llamamos a extraordinarias, para tener el tiempo suficiente y llamar a la elección de convencionales junto con la elección de senadores y diputados. Creemos que esto es muy importante para los salteños y creemos que hay que hacerlo ahora, de una manera sensata y no llamar a una nueva elección que puede implicar más riesgo sanitario. Esperamos que lo traten y poder elegir el mismo 4 de julio a los convencionales”, sostuvo.

En el mismo sentido, indicó que los convencionales se elegirán de la misma forma que se eligen legisladores y trabajarán en la Legislatura: “Como hay una agenda de temas que poseen todas las fuerzas políticas, puede ser un proceso ágil. Esto significaría un gran paso”.

Sobre la limitación de mandatos dijo: “Para el mandato de gobernador únicamente una reelección; de la misma manera intendentes y legisladores, de ocho años a lo sumo. Creemos que otras provincias que siguieron este camino están en proceso de mejora institucional. Hubo mandatos de intendentes de 20 o 30 años que no transformaron la vida de la gente; hay mucha gente que tiene ideas pero que no tiene espacios. Creemos que es un paso trascendente, el propio gobernador escuchó a la gente y pretendemos hacerlo realidad”.

“Nosotros no hacemos la reforma, lo que la Legislatura hará será habilitar los puntos de reforma. Los convencionales elegirán si hay o no limitación de mandatos, y la gente elige para que ellos produzcan la reforma. Como líder político, el gobernador establece los motivos que él cree para reformar la Constitución. El gobernador mandó el proyecto en abril de 2020, pero las condiciones no permitieron hacerlo. Por eso llamamos a extraordinarias para comenzar el debate”, añadió.

“No tiene sentido hacer otra elección que significa otros gastos y demás. Si todos estamos de acuerdo, mostremos que desde la actividad pública podemos hacer las cosas sencillas y dando los pasos institucionales que la Provincia necesita. El gobernador tiene todos los motivos para evitar la discusión, pero el mismo gobernador toma la decisión de impulsar que en una extraordinaria se trate este tema. La postura de gobernador debe ser valorada por todos los salteños. No hay ningún tipo de especulación, porque tiene en claro lo que necesita nuestra Provincia”, cerró.