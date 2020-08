SALTA: “ME DA BRONCA LA IRRESPONSABILIDAD, PORQUE EL SISTEMA DE SALUD TIENE UN LÍMITE”

El gerente del hospital Señor del Milagro, Juan José Esteban, cuestionó a los salteños que no respetan las medidas de seguridad, en el medio del crecimiento de casos positivos de Covid-19. “Me da bronca la irresponsabilidad de la gente, porque el sistema de Salud tiene un límite”.

En el hospital Señor del Milagro, tres enfermeros, una bioquímica, un médico y un trabajador administrativo dieron positivo para coronavirus. En este sentido, por Canal 9 Multivisión, Juan José Esteban dijo que se tomaron todas las medidas que debían tomarse y estas personas están debidamente aisladas.

“Son seis personas, de los cuales la mayoría son enfermeros. Los servicios tienen que seguir funcionando, porque el hospital está trabajando con sospechosos y activando protocolos en la guardia del hospital. Evidentemente las personas que trabajan en un hospital tienen un riesgo mayor de contagio, pero no es momento de echarnos culpas, sino de trabajar. Nosotros tenemos un plan de contingencia”, señaló el gerente del hospital del Milagro.

Igualmente, el médico indicó que el laboratorio sigue funcionando con normalidad. “Estamos extremando los cuidados con todos los elementos de protección personal. Se nos filtró un paciente derivado, sin protocolo activado y tenemos 3 enfermeros que hoy están aislados”, aclaró Esteban al respecto del brote que tuvieron en el nosocomio.

“ME DA BRONCA LA IRRESPONSABILIDAD DE LA GENTE, PORQUE EL SISTEMA DE SALUD TIENE UN LÍMITE”

“La irresponsabilidad de la gente me produce tristeza, sin embargo, vi gente en todas las plazas por el Día del Niño, un mundo de gente en el monumento, en la marcha de ayer, todas esas cosas me dan muchísima bronca, porque la gente se expone al contagio permanentemente y eso me da mucha bronca”, disparó el gerente del hospital del Milagro, sobre el movimiento de personas en los últimos días.

Finalmente, el médico explicó: “La población está haciendo lo que no debe hacer. Hoy más que nunca hay que respetar las medidas de seguridad, porque estamos en un momento muy complicado de la pandemia. Me cansé de hablar por todos los medios del protocolo y de la necesidad de cuidarnos, porque vamos a quedar todos infectados y el sistema de salud tiene un límite”.