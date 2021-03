SALTA: NENITA SE RESBALÓ CON UN CHARCO DE AGUA Y SE QUEBRÓ

Hace unos días, una niña vivió un momento horrible en Villa Mitre, al oeste de la ciudad de Salta. Según relató su tía, Fátima, la nenita de 9 años se resbaló en un charco de agua – producto de una pérdida – se quebró la cadera y se encuentra internada en el hospital Materno Infantil. La mujer pide ayuda para su sobrina.

“Soy tía de Luna Toconás, que tiene problema de huesos. Se cayó, se quebró la cadera y se encuentra internada en el Materno Infantil. Pido que venga alguna autoridad de Aguas del Norte y responda por mi sobrina. Ella no se puede sentar, tiene quebrada la cadera, es una total irresponsabilidad. El tema del agua no es de ahora, es de hace mucho tiempo y siempre hay accidentes, incluso yo me resbalé. Yo pido ayuda, con pañales medianos para adultos”, dijo Fátima por CANAL 9 MULTIVISIÓN desde la calle Carmen Niño, donde ocurrió el accidente con la menor.

“Mi número es 3872125681, si me pueden ayudar con pañales para mi sobrina. Pido respuestas, que se haga presente alguna autoridad de Aguas del Norte. Anteayer, a las 13.30, mi sobrina bajaba con mi cuñado y pasó esta tragedia. El agua viene bajando de Vº Floresta, ahí está la pérdida”, agregó.

En el mismo sentido, un vecino comentó que el agua baja por Carmen Niño y que este es un problema constantemente. “Tienen conocimiento de esta pérdida, pero Aguas del Norte está ausente. Los reclamos están hechos y creo que esto colmó a todos los vecinos. No es un solo caso, resbalaron bicis, motos, pero que a una nena se le rompa la cadera es complicado, esto le puede pasar a cualquiera”, agregó.

Una señora, también con movilidad reducida, explicó que el agua baja continuamente de Floresta y baja por esta calle, Carmen Niño. “Pedimos por favor a Aguas del Norte que nos brinde una solución. Ya les pedimos varias veces y nunca nos dan respuestas”, añadió.