SALTA: ODONTÓLOGOS PIDEN QUE SE ACTUALICEN LOS ARANCELES

Desde hoy se encuentra habilitada la atención odontológica, y lo que la comunidad desea saber es cómo se llevará cabo el protocolo. El presidente de la asociación odontológica de Salta, Dr. Antonio Abud, dijo que en la provincia está autorizado por el Ministerio de salud a trabajar con urgencias, emergencias y atención ampliada con otras prácticas, “se atienden pacientes particulares y de obras sociales, en el caso del IPS la atención es por whatsapp no es presencial”. También piden que se actualicen los aranceles, “el tema de la atención nos trae aparejado otros problemas con respecto a los aranceles, la pandemia modificó la forma de trabajar en cuanto a tiempo y costo y no hubo adecuación por parte de las obras sociales. Si no logramos mejoras en aranceles, seguiremos solo con urgencias”.