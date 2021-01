SALTA: PASARON DIEZ MESES, GASNOR SIGUE CERRADO Y HAY MALESTAR

Hace diez meses, la empresa Gasnor – calle España 763 de la ciudad de Salta –decidió cerrar sus puertas y no atender al público, ante las restricciones que se aplicaron por la pandemia por COVID-19. Sin embargo, la situación epidemiológica ha cambiado, pero el organismo sigue sin realizar atención y hay malestar entre los usuarios.

El móvil de CANAL 9 MULTIVISIÓN realizó un informe desde la puerta de Gasnor, organismo que dejó atender al público con motivo de la pandemia hace diez meses y que todavía mantiene esta metodología de trabajo, pese a que la situación epidemiológica no es la misma.

Esto generó malestar entre los usuarios, porque los trámites deben realizarse por internet, pero hay personas que no pueden hacerlo, ya que sea por conectividad o por desconocimiento. Uno de los problemas más comunes es que la boleta no llega a algunos domicilios.

“No llega la boleta y no la puedo pagar. Nos piden que lo hagamos por internet, pero no lo puedo hacer”, dijo un salteño que intentó llegar hasta el organismo y se dio con las puertas cerradas.

“No sabía que estaba cerrado. Deberían avisar, porque al cliente siempre le llegan las boletas”, agregó otra persona que quiso realizar un trámite en Gasnor.