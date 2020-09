SALTA: PIEVE DESMIENTE QUE EXISTA UN DEPÓSITO DE CADÁVERES CON COVID EN LA CIUDAD

Edmundo Pieve, propietario de la empresa funeraria que lleva su apellido, desmintió que exista un depósito de cadáveres con Covid en calle Buenos Aires al 600 de la ciudad de Salta. Pieve explicó que ese lugar es parte de logística para el traslado de cuerpos hacia el crematorio o hacia el cementerio.

Por Canal 9 Multivisión, Edmundo Pieve señaló que el crematorio de la empresa está con turnos demorados y hay momentos en los que no da abasto, pero descartó un colapso del servicio. En el mismo sentido, el empresario indicó que en calle Buenos Aires al 600 no hay un depósito de cuerpos, sino que ese punto forma parte de la logística del traslado de cadáveres. “Los cuerpos están debidamente en ataúdes sellados en un lugar acondicionado en el cementerio ubicado y en avenida Ex Combatientes de Malvinas”, aseveró.

“Los cuerpos son retirados por vehículos y desde ahí son trasladados en otros vehículos a otro lugar, en calle Buenos Aires no permanecen los cuerpos. No estamos colapsados, están demorados los turnos, pero estamos trabajando casi las 24 horas”, agregó Edmundo Pieve.