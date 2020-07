SALTA: REDUCEN TURNOS PARA TRAMITAR LICENCIAS DE CONDUCIR

Ante la incertidumbre por los carnets de conducir vencidos o la falta de los mismos para poder circular sin inconvenientes, desde la Subsecretaría de Movilidad Ciudadana informó que el trámite de renovación es automático, no se debe rendir examen, solo se tiene que sacar turno on line para asistir a las oficinas de calle Santa Fe, ingresando por San Juan 81 y en el Hiper Libertad. Se otorgan 57 turnos en ambos casos, lo que hace un total 114 por día, con horario corrido de 9 a 17 horas.

Los mayores de 60 años no necesitan renovar, ya que su carnet tiene validez hasta diciembre o hasta que finalice la pandemia.

Así lo detalló el oficial Ceferino Perelló, quien además se refirió a los cambios de domicilio que en algunos casos se hace en el DNI, no así en el carnet, mientras éste no se venza, Perelló manifestó que hubo un cambio en el Art 18, que permite la circulación y sobre todo la presentación de la documentación aún si no coincidieren los domicilios, siempre y cuando sea el mismo distrito.

Perelló expresó además que este sábado de 8 a 12 se tomarán exámenes a la gente que quedó con turnos pendientes para marzo. Quienes deseen sacar por primera vez la licencia, deberán esperar hasta septiembre u octubre.

Ante cualquier duda o consulta, los interesados podrán ingresar a la página http://municipalidadsalta.gob.ar/licencia/.

En cuanto al retorno del personal a las calles, el oficial dijo que desde el viernes están trabajando en conjunto con la policía de Seguridad Vial, por el momento se realiza prevención más que acta de comprobación.