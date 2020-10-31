SALTA REGISTRÓ 190 CASOS DE COVID EN UN DÍA Y CRECIÓ EL NÚMERO DE MUERTES

Si bien la tendencia de los casos positivos de coronavirus diarios se mantiene estable, en un día, Salta registró 190 nuevos infectados. Además creció el número de muertes y el total de decesos asciende a 781 desde que comenzó el aislamiento.
El Ministerio de Salud brindó su informe epidemiológico diario y marcó un crecimiento de casos positivos por debajo de la línea de los 200, lo que marca una tendencia estable en la provincia. El total de infectados fue 190 en las últimas 24 horas: 61 sospechosos; 6 corresponden a contactos estrechos y el resto se encuentra en investigación.
Por otro lado, en Salta creció el número de fallecimientos a 781. En este contexto, hay 59 pacientes internados en terapia intensiva y 70 de ellos se encuentran con asistencia respiratoria mecánica. La cifra total de contagios llegó a 18.565 desde que comenzó el aislamiento, pero ya se recuperaron 15.667 personas.
EL DETALLE:
|COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 31/10/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|3
|381
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|0
|70
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|3
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|1
|30
|GAONA
|0
|3
|GENERAL PIZARRO
|0
|7
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|2
|163
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|0
|90
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|2
|PIQUETE CABADO
|0
|1
|RIO DEL VALLE
|0
|8
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|0
|74
|CACHI
|0
|55
|EL BARRIAL
|0
|1
|PAYOGASTA
|0
|18
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|6
|243
|CAFAYATE
|6
|243
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|123
|9329
|ATOCHA
|0
|17
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|119
|8928
|VILLA SAN LORENZO
|4
|380
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|8
|821
|CERRILLOS
|6
|571
|LA ISLA
|0
|3
|LA MERCED
|2
|228
|SAN AGUSTIN
|0
|19
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|6
|243
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|0
|97
|EL CARRIL
|6
|143
|EL MOLLAR
|0
|3
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|4
|1106
|BETANIA
|0
|3
|CAMPO SANTO
|0
|180
|COBOS
|0
|8
|EL BORDO
|1
|122
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|3
|791
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|4
|1861
|ACAMBUCO
|0
|2
|AGUARAY
|1
|219
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|3
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|0
|7
|EMBARCACION
|2
|181
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|16
|GENERAL MOSCONI
|0
|151
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|1
|326
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|0
|929
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|24
|GUACHIPAS
|0
|24
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|69
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|1
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|0
|57
|ISLA DE CAÑAS
|0
|10
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|4
|222
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|4
|57
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|0
|164
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|3
|21
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|2
|18
|LA CANDELARIA
|1
|3
|DEPARTAMENTO LA POMA
|1
|25
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|1
|LA POMA
|1
|24
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|1
|188
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|0
|150
|LA VIÑA
|1
|32
|TALAPAMPA
|0
|6
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|1
|217
|OLACAPATO
|0
|3
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|1
|188
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|6
|TOLAR GRANDE
|0
|20
|DEPARTAMENTO METÁN
|6
|312
|AGUA BLANCA
|0
|2
|EL GALPON
|0
|38
|EL TUNAL
|0
|1
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|3
|METAN VIEJO
|0
|9
|RIO PIEDRAS
|0
|10
|SAN JOSE DE METAN
|6
|249
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|1
|46
|ALUMBRE
|0
|1
|LA PUERTA
|0
|9
|LURACATAO
|0
|2
|MOLINOS
|0
|15
|SECLANTAS
|1
|18
|SECLANTAS ADENTRO
|0
|1
|DEPARTAMENTO ORÁN
|8
|2272
|AGUAS BLANCAS
|0
|37
|COLONIA SANTA ROSA
|0
|270
|EL TABACAL
|0
|12
|HIPOLITO YRIGOYEN
|0
|95
|PICHANAL
|0
|97
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|8
|1730
|URUNDEL
|0
|31
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|1
|201
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|2
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|1
|94
|LA UNION
|0
|17
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|2
|RIVADAVIA
|0
|24
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|55
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|2
|109
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|1
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|2
|108
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|8
|744
|AGUA CHICA
|0
|1
|CAMPO QUIJANO
|0
|353
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|3
|79
|ROSARIO DE LERMA
|5
|309
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|36
|ANGASTACO
|0
|16
|ANIMANA
|0
|17
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|3
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|21
|ACOYTE
|0
|0
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|0
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|10
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|2
|TOTALES
|190
|18565