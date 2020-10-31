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SALTA REGISTRÓ 190 CASOS DE COVID EN UN DÍA Y CRECIÓ EL NÚMERO DE MUERTES

Si bien la tendencia de los casos positivos de coronavirus diarios se mantiene estable, en un día, Salta registró 190 nuevos infectados. Además creció el número de muertes y el total de decesos asciende a 781 desde que comenzó el aislamiento.

El Ministerio de Salud brindó su informe epidemiológico diario y marcó un crecimiento de casos positivos por debajo de la línea de los 200, lo que marca una tendencia estable en la provincia. El total de infectados fue 190 en las últimas 24 horas: 61 sospechosos; 6 corresponden a contactos estrechos y el resto se encuentra en investigación.

Por otro lado, en Salta creció el número de fallecimientos a 781. En este contexto, hay 59 pacientes internados en terapia intensiva y 70 de ellos se encuentran con asistencia respiratoria mecánica. La cifra total de contagios llegó a 18.565 desde que comenzó el aislamiento, pero ya se recuperaron 15.667 personas.

EL DETALLE:

COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 31/10/2020    
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 3 381
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 70
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 3
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 1 30
GAONA 0 3
GENERAL PIZARRO 0 7
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 163
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 90
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 2
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 8
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 74
CACHI 0 55
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 18
DEPARTAMENTO CAFAYATE 6 243
CAFAYATE 6 243
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 123 9329
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 119 8928
VILLA SAN LORENZO 4 380
DEPARTAMENTO CERRILLOS 8 821
CERRILLOS 6 571
LA ISLA 0 3
LA MERCED 2 228
SAN AGUSTIN 0 19
DEPARTAMENTO CHICOANA 6 243
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 97
EL CARRIL 6 143
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 4 1106
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 180
COBOS 0 8
EL BORDO 1 122
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 3 791
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 4 1861
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 1 219
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 2 181
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 151
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 326
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 929
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 24
GUACHIPAS 0 24
DEPARTAMENTO IRUYA 0 69
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 57
ISLA DE CAÑAS 0 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 4 222
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 4 57
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 164
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 3 21
EL JARDIN 0 0
EL TALA 2 18
LA CANDELARIA 1 3
DEPARTAMENTO LA POMA 1 25
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 1 24
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 188
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 150
LA VIÑA 1 32
TALAPAMPA 0 6
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 217
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 188
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 6
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 6 312
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 0 38
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 9
RIO PIEDRAS 0 10
SAN JOSE DE METAN 6 249
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 46
ALUMBRE 0 1
LA PUERTA 0 9
LURACATAO 0 2
MOLINOS 0 15
SECLANTAS 1 18
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 8 2272
AGUAS BLANCAS 0 37
COLONIA SANTA ROSA 0 270
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 95
PICHANAL 0 97
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 8 1730
URUNDEL 0 31
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 201
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 1 94
LA UNION 0 17
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 0 24
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 2 109
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 2 108
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 8 744
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 0 353
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 3 79
ROSARIO DE LERMA 5 309
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 36
ANGASTACO 0 16
ANIMANA 0 17
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 21
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 2
TOTALES 190 18565

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