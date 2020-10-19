SALTA REGISTRÓ MENOS DE 100 CASOS POSITIVOS DE COVID, PERO AUMENTARON LAS MUERTES

Luego de varias semanas en las que el coronavirus puso al límite el sistema de Salud de Salta, los casos experimentaron un descenso considerable. Este lunes se registraron menos de 100 pacientes infectados con Covid-19, pero aumentó el número de muertes.
El Ministerio de Salud de la Provincia reportó este lunes que se registraron nada más que 79 nuevos casos de coronavirus. Del total de estos pacientes, 76 son sospechosos; 13 corresponden a contactos estrechos y el resto se encuentra en investigación.
Sin embargo, las muertes por el virus ascienden a 622. Además hay 214 personas internadas en terapia intensiva y 92 de ellas se encuentran con asistencia respiratoria mecánica. El total de contagios es de 16.319, aunque ya se recuperaron 13.552 salteños.
EL DETALLE:
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 19/10/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|7
|269
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|0
|50
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|1
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|0
|20
|GAONA
|0
|1
|GENERAL PIZARRO
|0
|3
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|0
|105
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|5
|76
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|1
|PIQUETE CABADO
|0
|0
|RIO DEL VALLE
|2
|8
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|1
|56
|CACHI
|0
|41
|PAYOGASTA
|1
|15
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|5
|170
|CAFAYATE
|5
|170
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|18
|8302
|ATOCHA
|0
|15
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|17
|7959
|VILLA SAN LORENZO
|1
|324
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|0
|710
|CERRILLOS
|0
|511
|LA ISLA
|0
|3
|LA MERCED
|0
|181
|SAN AGUSTIN
|0
|15
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|0
|189
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|0
|72
|EL CARRIL
|0
|114
|EL MOLLAR
|0
|3
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|5
|1004
|BETANIA
|0
|2
|CAMPO SANTO
|0
|170
|COBOS
|1
|5
|EL BORDO
|0
|103
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|4
|722
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|3
|1747
|ACAMBUCO
|0
|2
|AGUARAY
|0
|198
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|2
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|0
|7
|EMBARCACION
|1
|164
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|16
|GENERAL MOSCONI
|0
|139
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|0
|305
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|2
|887
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|22
|GUACHIPAS
|0
|22
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|67
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|1
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|0
|55
|ISLA DE CAÑAS
|0
|10
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|0
|194
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|0
|46
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|0
|147
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|0
|13
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|0
|12
|LA CANDELARIA
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|19
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|0
|LA POMA
|0
|19
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|2
|121
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|2
|107
|LA VIÑA
|0
|10
|TALAPAMPA
|0
|4
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|0
|196
|OLACAPATO
|0
|3
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|0
|169
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|5
|TOLAR GRANDE
|0
|19
|DEPARTAMENTO METÁN
|1
|245
|EL GALPON
|1
|31
|EL TUNAL
|0
|1
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|3
|METAN VIEJO
|0
|7
|RIO PIEDRAS
|0
|8
|SAN JOSE DE METAN
|0
|195
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|9
|38
|LA PUERTA
|5
|7
|LURACATAO
|2
|2
|MOLINOS
|0
|11
|SECLANTAS
|2
|17
|SECLANTAS ADENTRO
|0
|1
|DEPARTAMENTO ORÁN
|22
|2109
|AGUAS BLANCAS
|0
|37
|COLONIA SANTA ROSA
|1
|258
|EL TABACAL
|1
|11
|HIPOLITO YRIGOYEN
|2
|81
|PICHANAL
|0
|91
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|18
|1603
|URUNDEL
|0
|28
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|1
|144
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|2
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|61
|LA UNION
|0
|6
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|2
|RIVADAVIA
|0
|12
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|1
|54
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|76
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|1
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|75
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|4
|584
|AGUA CHICA
|0
|0
|CAMPO QUIJANO
|1
|293
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|0
|68
|ROSARIO DE LERMA
|3
|221
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|23
|ANGASTACO
|0
|14
|ANIMANA
|0
|9
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|0
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|1
|21
|ACOYTE
|0
|0
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|0
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|1
|10
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|2
|TOTALES
|79
|16319