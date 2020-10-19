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SALTA REGISTRÓ MENOS DE 100 CASOS POSITIVOS DE COVID, PERO AUMENTARON LAS MUERTES

Luego de varias semanas en las que el coronavirus puso al  límite el sistema de Salud de Salta, los casos experimentaron un descenso considerable. Este lunes se registraron menos de 100 pacientes infectados con Covid-19, pero aumentó el número de muertes.

El Ministerio de Salud de la Provincia reportó este lunes que se registraron nada más que 79 nuevos casos de coronavirus. Del total de estos pacientes, 76 son sospechosos; 13 corresponden a contactos estrechos y el resto se encuentra en investigación.

Sin embargo, las muertes por el virus ascienden a 622. Además hay 214 personas internadas en terapia intensiva y 92 de ellas se encuentran con asistencia respiratoria mecánica. El total de contagios es de 16.319, aunque ya se recuperaron 13.552 salteños.

EL DETALLE: 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 19/10/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 7 269
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 50
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 1
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 20
GAONA 0 1
GENERAL PIZARRO 0 3
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 105
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 5 76
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 1
PIQUETE CABADO 0 0
RIO DEL VALLE 2 8
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 1 56
CACHI 0 41
PAYOGASTA 1 15
DEPARTAMENTO CAFAYATE 5 170
CAFAYATE 5 170
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 18 8302
ATOCHA 0 15
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 17 7959
VILLA SAN LORENZO 1 324
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 710
CERRILLOS 0 511
LA ISLA 0 3
LA MERCED 0 181
SAN AGUSTIN 0 15
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 189
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 72
EL CARRIL 0 114
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 5 1004
BETANIA 0 2
CAMPO SANTO 0 170
COBOS 1 5
EL BORDO 0 103
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 4 722
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 3 1747
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 0 198
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 2
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 1 164
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 139
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 305
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 2 887
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 22
GUACHIPAS 0 22
DEPARTAMENTO IRUYA 0 67
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 55
ISLA DE CAÑAS 0 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 194
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 46
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 147
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 13
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 12
LA CANDELARIA 0 1
DEPARTAMENTO LA POMA 0 19
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 0
LA POMA 0 19
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 121
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 2 107
LA VIÑA 0 10
TALAPAMPA 0 4
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 196
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 169
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 5
TOLAR GRANDE 0 19
DEPARTAMENTO METÁN 1 245
EL GALPON 1 31
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 7
RIO PIEDRAS 0 8
SAN JOSE DE METAN 0 195
DEPARTAMENTO MOLINOS 9 38
LA PUERTA 5 7
LURACATAO 2 2
MOLINOS 0 11
SECLANTAS 2 17
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 22 2109
AGUAS BLANCAS 0 37
COLONIA SANTA ROSA 1 258
EL TABACAL 1 11
HIPOLITO YRIGOYEN 2 81
PICHANAL 0 91
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 18 1603
URUNDEL 0 28
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 144
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 61
LA UNION 0 6
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 0 12
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 1 54
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 76
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 75
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 4 584
AGUA CHICA 0 0
CAMPO QUIJANO 1 293
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 68
ROSARIO DE LERMA 3 221
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 23
ANGASTACO 0 14
ANIMANA 0 9
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 0
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 21
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 1 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 2
TOTALES 79 16319

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