SALTA: SEGURIDAD A FAVOR DE EQUILIBRAR RESPONSABLEMENTE ECONOMÍA Y SALUD

El secretario de Seguridad de la Provincia, Benjamín Cruz, analizó la situación epidemiológica de Salta y señaló que esta etapa del aislamiento permitió una disminución en los casos de Covid-19. Para Cruz, es necesario equilibrar economía y salud, pero de una se debe hacer responsablemente.

Por Canal 9 Multivisión, Benjamín Cruz afirmó que esta etapa del confinamiento logró reducir los casos de coronavirus en Salta. “Tenemos que sostener esto en el tiempo, pero también las flexibilizaciones que se van a ir dando. El gobernador ha priorizado la Salud, pero también empezó a pensar en la economía. Ya estamos pensando en la pospandemia”, agregó el secretario de Seguridad provincial.

En este sentido, el funcionario sostuvo que “la pandemia que se viene, es la pandemia de la pobreza, del desempleo, de la gente sin trabajo y esto puede llevar a que los índices delictivos incrementen”, aunque también aclaró que el Ministerio de Seguridad está planificando acciones de contención.

Benjamín Cruz informó que constantemente se dirige al interior provincial para escuchar las demandas de la fuerza policial. “La verdad que esto siempre me ha caracterizado, estar siempre en el terreno, por la gente y para la gente. Es lo que el gobernador nunca dejó de hacer. Nosotros, los funcionarios, necesitamos conocer la realidad. Realmente los policías están haciendo Patria, todas las semanas estamos yendo al interior para informarnos sobre lo que está pasando y para conocer la realidad”, indicó.

Respecto de los fallecimientos en la Policía por coronavirus, el funcionario lamentó que 14 efectivos perdieran la vida luchando contra la pandemia. También señaló que el último deceso se produjo hace dos semanas.

HORROR Y LINCHAMIENTO EN TUCUMÁN

El secretario de Seguridad de Salta fue consultado sobre el linchamiento que terminó con la muerte del principal sospechoso del crimen de Abigail en Tucumán. Para Benjamín Cruz, esta situación no es buena porque hay que estar sujetos al Estado de Derecho. “Creo que tendrían que ser más duras las penas para los delincuentes. No creo que tengamos que legislar con encuestas, tenemos que analizarlo y evaluar todas las situaciones. No tenemos que retroceder, tenemos que construir. Que la Justicia haga lo que tenga que hacer y no que culpen a la Policía por la puerta giratoria“, concluyó el secretario de Seguridad.