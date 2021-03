SALTA: “UN BANCO ROJO” EN EL CONCEJO DELIBERANTE PARA HOMENAJEAR A VÍCTIMAS DE FEMICIDIOS

En el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta realizaron un acto en el que descubrieron un banco rojo, para homenajear a víctimas de femicidios. El presidente del cuerpo, Darío Madile, lamentó que sigan ocurriendo este tipo de crímenes y repudió la violencia de género.

Por CANAL 9 MULTIVISIÓN, Madile repudió que todavía se registren casos de violencia contra las mujeres y femicidios. En este marco, en el Concejo Deliberante descubrieron un banco rojo para realizar un homenaje a mujeres asesinadas en la ciudad. “Estamos haciendo cumplir la ordenanza, donde se establecía que el Municipio instale un banco rojo por cada víctima de femicidio en la ciudad de Salta. Creo que vamos a insistir con el cumplimiento de esta ordenanza, dentro del predio del Concejo Deliberante”, explicó.

“REPUDIO TODO TIPO DE VIOLENCIA”

Por otro lado, Darío Madile habló de la manifestación violenta que se registró ayer en las puertas de la Catedral Basílica. “La verdad que no soy partidario de la violencia, he visto las imágenes y la verdad que es muy triste. Hay que repudiar este tipo de violencia, en la historia hubo luchadores y luchadoras que no usaron la violencia para lograr transformaciones”.

En otro aspecto, destacó el rol de las mujeres dentro del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta: “Lo en el Concejo y realmente me gusta mucho ver cómo ponen un empeño distinto las concejalas y cómo avanzan en pos de sus ideales. Ojalá que sigan creciendo con perseverancia y para conseguir lo que deseen”.

Del acto también participó Elena Cornejo, esposa del gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz. Al respecto, la mujer se refirió a la manifestación violenta que ocurrió ayer en la Catedral. “Lo que pasó ayer en la Catedral no estoy de acuerdo, eso tenemos que repudiar. Estoy de acuerdo en buscar igualdad, pero no de esta manera. Hay que hacer las cosas bien, con respeto y con igualdad. Es preocupante porque no se puede atacar las imágenes y la Iglesia. La idea es que todos luchemos juntos para que no haya femicidios, pero no de esta manera, en contra de las imágenes del señor y la Virgen del Milagro”, dijo.