SALTA: UNA MUJER HERIDA TRAS UN SINIESTRO ENTRE UN AUTO Y UNA MOTO

En ruta 26 ocurrió – al sudeste de la ciudad de Salta – un siniestro vial entre un auto y una moto que dejó como saldo una mujer herida. Aparentemente, la mujer que conducía la motocicleta intentó pasar al vehículo de cuatro ruedas, pero este giró en un semáforo y terminaron impactando.

Cerca de las 8, en ruta 26 se produjo un siniestro vial protagonizado por un automóvil y una motocicleta. El vehículo de dos ruedas era conducido por una mujer, que recibió la peor parte y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial de salud para recibir atención médica, teniendo en cuenta que sufrió traumatismos.

En este sentido, el conductor del vehículo de cuatro ruedas sufrió cortes en el brazo izquierdo, ya que se rompió el vidrio del automóvil. “Resulta que yo venía por el carril derecho y me adelanté a un camión con acoplado y cuando estoy girando siento el impacto de la moto, venía muy rápido, nunca me vio. Se rompió el vidrio y me lastimó el brazo”, comentó el joven que manejaba el auto.

“A la mujer la vi mal, cuando me bajé la vi mal y espero que todo se solucione. Venía con casco, pero el casco salió volando, capaz que con el impacto se soltó. Esto fue cerca de las 8, más o menos”, cerró.