SALTA: USURPADORES GOLPEARON SALVAJEMENTE AL JEFE DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

Walter Chávez, jefe de Bomberos Voluntarios de Salta, fue salvajemente agredido por un grupo de personas, a quienes acusó de haber usurpado un terreno que pertenece a su familia. Su esposa también fue brutalmente golpeada junto a una de sus hijas. “Me desarmaron un block de hormigón en la cabeza”, relató.

Por CANAL 9 MULTIVISIÓN, Chávez comentó: “Usurparon una propiedad de mi familia. Hicimos la denuncia y llegó esta gente de forma violenta. Para acceder al inmueble tuve que romper un alambre que habían puesto ellos. Nosotros hace un año demolimos la propiedad. Utilizamos una barreta para abrir puertas. Una mujer agredió a mi esposa y a mi hija y un hombre se me vino encima para agredirme”.

El jefe de Bomberos Voluntarios dijo que estas personas le gritaban que “tenían derecho”. “Me pegó una patada en la parte genital y me doblé del dolor. En unos segundos llegó más gente, cuatro o cinco personas, me desarmaron un block de hormigón en la cabeza, un ladrillo. Una mujer me pegó con un cascote en la frente. Es terrible la situación que hemos vivido, no solo yo, sino también mi esposa, a quien golpearon de una manera salvaje”, agregó Walter Chávez.

Luego, el bombero se lamentó la inacción del 911 ante la brutal golpiza que recibió y añadió que perdió la consciencia mientras le propinaban golpes. “Al principio decían que habían comprado el terreno y yo pensé automáticamente que los habían estafado. Después decían que tenían posesión veinteañal, algo imposible“, comentó el jefe de Bomberos Voluntarios.

Seguidamente continuó con el relato del calvario que vivió junto a su familia: “Me tiraron al piso, me pateaban, los vecinos llamaron a la Guardia del cuartel diciendo que me estaban matando. Llegó la unidad autobomba con los efectivos y la Policía no había llegado. Ellos me asistieron, pero me seguían pateando”. También confirmó que su esposa tiene prótesis en la columna y que a ella también la golpearon brutalmente.

“Me decían que iban a matar, que me iban a incendiar el auto. La actuación policial fue horrible, fue terrible. Le mandé un mensaje a la jefa de Policía, pero el 911 llegó muy tarde”, concluyó el bombero.