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SALTA VOLVIÓ A REGISTRAR MENOS DE 200 CASOS DE COVID Y 6 NUEVAS MUERTES

El Ministerio de Salud provincial emitió su reporte epidemiológico diario y el mismo muestra una curva estable. En un día, Salta volvió a registrar menos de 200 casos de Covid-19, pero sumó 6 nuevas muertes. Los decesos ascienden a 787 desde que inició el aislamiento.

La Dirección de Coordinación Epidemiológica reportó 138 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Del total de estos infectados, 117 son sospechosos; 4 son contactos estrechos y el resto se encuentra en investigación al no tener un nexo epidemiológico definido.

Las muertes por coronavirus continúan en ascenso en la provincia y el total de fallecimientos se ubicó en 787 desde que comenzó el confinamiento. El número de casos llegó a los 18.703, aunque ya se recuperaron 15.865. Asimismo, hay 160 pacientes internados en terapia intensiva y 70 de ellos con asistencia respiratoria mecánica.

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 01/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 44 425
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 2 72
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 3
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 30
GAONA 0 3
GENERAL PIZARRO 0 7
JOAQUIN V. GONZALEZ 36 199
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 6 96
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 2
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 8
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 4 78
CACHI 1 56
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 3 21
DEPARTAMENTO CAFAYATE 1 244
CAFAYATE 1 244
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 28 9357
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 28 8956
VILLA SAN LORENZO 0 380
DEPARTAMENTO CERRILLOS 9 830
CERRILLOS 2 573
LA ISLA 0 3
LA MERCED 7 235
SAN AGUSTIN 0 19
DEPARTAMENTO CHICOANA 10 253
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 9 106
EL CARRIL 1 144
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 3 1109
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 180
COBOS 0 8
EL BORDO 1 123
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 2 793
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 2 1863
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 2 221
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 181
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 151
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 326
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 929
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 24
GUACHIPAS 0 24
DEPARTAMENTO IRUYA 0 69
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 57
ISLA DE CAÑAS 0 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 222
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 57
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 164
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 22
EL JARDIN 0 0
EL TALA 1 19
LA CANDELARIA 0 3
DEPARTAMENTO LA POMA 0 25
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 24
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 188
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 150
LA VIÑA 0 32
TALAPAMPA 0 6
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 217
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 188
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 6
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 6 318
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 0 38
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 9
RIO PIEDRAS 0 10
SAN JOSE DE METAN 6 255
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 47
ALUMBRE 0 1
LA PUERTA 1 10
LURACATAO 0 2
MOLINOS 0 15
SECLANTAS 0 18
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 9 2281
AGUAS BLANCAS 0 37
COLONIA SANTA ROSA 0 270
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 1 96
PICHANAL 0 97
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 8 1738
URUNDEL 0 31
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 201
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 94
LA UNION 0 17
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 0 24
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 10 119
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 10 118
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 8 752
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 4 357
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 79
ROSARIO DE LERMA 4 313
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 2 38
ANGASTACO 0 16
ANIMANA 0 17
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 2 5
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 21
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 2
TOTALES 138 18703

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