SALTA VOLVIÓ A REGISTRAR MENOS DE 200 CASOS DE COVID Y 6 NUEVAS MUERTES

El Ministerio de Salud provincial emitió su reporte epidemiológico diario y el mismo muestra una curva estable. En un día, Salta volvió a registrar menos de 200 casos de Covid-19, pero sumó 6 nuevas muertes. Los decesos ascienden a 787 desde que inició el aislamiento.
La Dirección de Coordinación Epidemiológica reportó 138 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Del total de estos infectados, 117 son sospechosos; 4 son contactos estrechos y el resto se encuentra en investigación al no tener un nexo epidemiológico definido.
Las muertes por coronavirus continúan en ascenso en la provincia y el total de fallecimientos se ubicó en 787 desde que comenzó el confinamiento. El número de casos llegó a los 18.703, aunque ya se recuperaron 15.865. Asimismo, hay 160 pacientes internados en terapia intensiva y 70 de ellos con asistencia respiratoria mecánica.
|COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 01/11/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|44
|425
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|2
|72
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|3
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|0
|30
|GAONA
|0
|3
|GENERAL PIZARRO
|0
|7
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|36
|199
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|6
|96
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|2
|PIQUETE CABADO
|0
|1
|RIO DEL VALLE
|0
|8
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|4
|78
|CACHI
|1
|56
|EL BARRIAL
|0
|1
|PAYOGASTA
|3
|21
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|1
|244
|CAFAYATE
|1
|244
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|28
|9357
|ATOCHA
|0
|17
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|28
|8956
|VILLA SAN LORENZO
|0
|380
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|9
|830
|CERRILLOS
|2
|573
|LA ISLA
|0
|3
|LA MERCED
|7
|235
|SAN AGUSTIN
|0
|19
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|10
|253
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|9
|106
|EL CARRIL
|1
|144
|EL MOLLAR
|0
|3
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|3
|1109
|BETANIA
|0
|3
|CAMPO SANTO
|0
|180
|COBOS
|0
|8
|EL BORDO
|1
|123
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|2
|793
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|2
|1863
|ACAMBUCO
|0
|2
|AGUARAY
|2
|221
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|3
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|0
|7
|EMBARCACION
|0
|181
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|16
|GENERAL MOSCONI
|0
|151
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|0
|326
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|0
|929
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|24
|GUACHIPAS
|0
|24
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|69
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|1
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|0
|57
|ISLA DE CAÑAS
|0
|10
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|0
|222
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|0
|57
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|0
|164
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|1
|22
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|1
|19
|LA CANDELARIA
|0
|3
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|25
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|1
|LA POMA
|0
|24
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|0
|188
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|0
|150
|LA VIÑA
|0
|32
|TALAPAMPA
|0
|6
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|0
|217
|OLACAPATO
|0
|3
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|0
|188
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|6
|TOLAR GRANDE
|0
|20
|DEPARTAMENTO METÁN
|6
|318
|AGUA BLANCA
|0
|2
|EL GALPON
|0
|38
|EL TUNAL
|0
|1
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|3
|METAN VIEJO
|0
|9
|RIO PIEDRAS
|0
|10
|SAN JOSE DE METAN
|6
|255
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|1
|47
|ALUMBRE
|0
|1
|LA PUERTA
|1
|10
|LURACATAO
|0
|2
|MOLINOS
|0
|15
|SECLANTAS
|0
|18
|SECLANTAS ADENTRO
|0
|1
|DEPARTAMENTO ORÁN
|9
|2281
|AGUAS BLANCAS
|0
|37
|COLONIA SANTA ROSA
|0
|270
|EL TABACAL
|0
|12
|HIPOLITO YRIGOYEN
|1
|96
|PICHANAL
|0
|97
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|8
|1738
|URUNDEL
|0
|31
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|0
|201
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|2
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|94
|LA UNION
|0
|17
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|2
|RIVADAVIA
|0
|24
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|55
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|10
|119
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|1
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|10
|118
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|8
|752
|AGUA CHICA
|0
|1
|CAMPO QUIJANO
|4
|357
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|0
|79
|ROSARIO DE LERMA
|4
|313
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|2
|38
|ANGASTACO
|0
|16
|ANIMANA
|0
|17
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|2
|5
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|21
|ACOYTE
|0
|0
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|0
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|10
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|2
|TOTALES
|138
|18703