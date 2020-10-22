SALTA VUELVE A SUPERAR LA BARRERA DE LOS 200 CASOS Y SE REGISTRAN 6 MUERTES

El Ministerio de Salud de la Provincia reportó más de 200 casos positivos de Covid-19 y 6 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Los fallecimientos en Salta ascienden a 648 desde que comenzó la pandemia y la cifra total de contagios llegó a 16.980 infectados.
En un día, la provincia registró 216 nuevos casos positivos de coronavirus. Del total de estos contagios, 69 son sospechosos; 13 corresponden a contactos estrechos y los demás están en investigación.
Los decesos por Covid-19 fueron 6 en las últimas 24 horas, por lo tanto, las muertes ascendieron a 648. Las autoridades sanitarias informaron que hay 190 pacientes internados en terapia intensiva y 83 de ellos se encuentran con asistencia respiratoria mecánica. La cifra total de infectados llegó a 16.980, pero ya se recuperaron 13.957 personas.
EL DETALLE:
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 22/10/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|27
|319
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|3
|55
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|2
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|2
|25
|GAONA
|0
|1
|GENERAL PIZARRO
|1
|5
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|13
|134
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|8
|84
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|1
|PIQUETE CABADO
|0
|0
|RIO DEL VALLE
|0
|8
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|0
|66
|CACHI
|0
|50
|PAYOGASTA
|0
|16
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|1
|197
|CAFAYATE
|1
|197
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|95
|8560
|ATOCHA
|0
|15
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|93
|8211
|VILLA SAN LORENZO
|2
|329
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|7
|755
|CERRILLOS
|5
|537
|LA ISLA
|0
|3
|LA MERCED
|2
|199
|SAN AGUSTIN
|0
|16
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|5
|202
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|3
|77
|EL CARRIL
|2
|122
|EL MOLLAR
|0
|3
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|8
|1032
|BETANIA
|0
|2
|CAMPO SANTO
|0
|174
|COBOS
|0
|6
|EL BORDO
|1
|107
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|7
|741
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|11
|1778
|ACAMBUCO
|0
|2
|AGUARAY
|0
|202
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|3
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|0
|7
|EMBARCACION
|2
|168
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|16
|GENERAL MOSCONI
|5
|145
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|1
|307
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|3
|901
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|22
|GUACHIPAS
|0
|22
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|67
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|1
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|0
|55
|ISLA DE CAÑAS
|0
|10
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|1
|201
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|0
|48
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|1
|152
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|0
|14
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|0
|12
|LA CANDELARIA
|0
|2
|DEPARTAMENTO LA POMA
|1
|21
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|1
|LA POMA
|1
|20
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|4
|141
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|3
|124
|LA VIÑA
|1
|13
|TALAPAMPA
|0
|4
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|4
|205
|OLACAPATO
|0
|3
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|3
|176
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|6
|TOLAR GRANDE
|1
|20
|DEPARTAMENTO METÁN
|6
|259
|AGUA BLANCA
|0
|2
|EL GALPON
|0
|32
|EL TUNAL
|0
|1
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|3
|METAN VIEJO
|0
|7
|RIO PIEDRAS
|0
|8
|SAN JOSE DE METAN
|6
|206
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|0
|38
|LA PUERTA
|0
|7
|LURACATAO
|0
|2
|MOLINOS
|0
|11
|SECLANTAS
|0
|17
|SECLANTAS ADENTRO
|0
|1
|DEPARTAMENTO ORÁN
|12
|2157
|AGUAS BLANCAS
|0
|37
|COLONIA SANTA ROSA
|2
|261
|EL TABACAL
|0
|12
|HIPOLITO YRIGOYEN
|0
|84
|PICHANAL
|1
|93
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|9
|1642
|URUNDEL
|0
|28
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|12
|170
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|2
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|11
|74
|LA UNION
|0
|12
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|2
|RIVADAVIA
|0
|18
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|1
|55
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|9
|85
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|1
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|9
|84
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|13
|644
|AGUA CHICA
|0
|0
|CAMPO QUIJANO
|5
|327
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|1
|68
|ROSARIO DE LERMA
|7
|247
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|26
|ANGASTACO
|0
|14
|ANIMANA
|0
|12
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|0
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|21
|ACOYTE
|0
|0
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|0
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|10
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|2
|TOTALES
|216
|16980