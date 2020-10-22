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SALTA VUELVE A SUPERAR LA BARRERA DE LOS 200 CASOS Y SE REGISTRAN 6 MUERTES

El Ministerio de Salud de la Provincia reportó más de 200 casos positivos de Covid-19 y 6 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Los fallecimientos en Salta ascienden a 648 desde que comenzó la pandemia y la cifra total de contagios llegó a 16.980 infectados.

En un día, la provincia registró 216 nuevos casos positivos de coronavirus. Del total de estos contagios, 69 son sospechosos; 13 corresponden a contactos estrechos y los demás están en investigación.

Los decesos por Covid-19 fueron 6 en las últimas 24 horas, por lo tanto, las muertes ascendieron a 648. Las autoridades sanitarias informaron que hay 190 pacientes internados en terapia intensiva y 83 de ellos se encuentran con asistencia respiratoria mecánica. La cifra total de infectados llegó a 16.980, pero ya se recuperaron 13.957 personas.

EL DETALLE:

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 22/10/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 27 319
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 3 55
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 2
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 2 25
GAONA 0 1
GENERAL PIZARRO 1 5
JOAQUIN V. GONZALEZ 13 134
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 8 84
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 1
PIQUETE CABADO 0 0
RIO DEL VALLE 0 8
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 66
CACHI 0 50
PAYOGASTA 0 16
DEPARTAMENTO CAFAYATE 1 197
CAFAYATE 1 197
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 95 8560
ATOCHA 0 15
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 93 8211
VILLA SAN LORENZO 2 329
DEPARTAMENTO CERRILLOS 7 755
CERRILLOS 5 537
LA ISLA 0 3
LA MERCED 2 199
SAN AGUSTIN 0 16
DEPARTAMENTO CHICOANA 5 202
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 3 77
EL CARRIL 2 122
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 8 1032
BETANIA 0 2
CAMPO SANTO 0 174
COBOS 0 6
EL BORDO 1 107
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 7 741
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 11 1778
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 0 202
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 2 168
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 5 145
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 307
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 3 901
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 22
GUACHIPAS 0 22
DEPARTAMENTO IRUYA 0 67
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 55
ISLA DE CAÑAS 0 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 201
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 48
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 1 152
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 14
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 12
LA CANDELARIA 0 2
DEPARTAMENTO LA POMA 1 21
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 1 20
DEPARTAMENTO LA VIÑA 4 141
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 3 124
LA VIÑA 1 13
TALAPAMPA 0 4
DEPARTAMENTO LOS ANDES 4 205
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 3 176
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 6
TOLAR GRANDE 1 20
DEPARTAMENTO METÁN 6 259
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 0 32
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 7
RIO PIEDRAS 0 8
SAN JOSE DE METAN 6 206
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 38
LA PUERTA 0 7
LURACATAO 0 2
MOLINOS 0 11
SECLANTAS 0 17
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 12 2157
AGUAS BLANCAS 0 37
COLONIA SANTA ROSA 2 261
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 84
PICHANAL 1 93
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 9 1642
URUNDEL 0 28
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 12 170
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 11 74
LA UNION 0 12
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 0 18
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 1 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 9 85
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 9 84
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 13 644
AGUA CHICA 0 0
CAMPO QUIJANO 5 327
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 1 68
ROSARIO DE LERMA 7 247
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 26
ANGASTACO 0 14
ANIMANA 0 12
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 0
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 21
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 2
TOTALES 216 16980

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